Fico chce najskôr poverenie od Čaputovej, predstavy a plány však majú jasné (video)

Blahoželanie stranám a poslancom

Upokojenie situácie

1.10.2023 (SITA.sk) - Ak Smer-SD dostane dôveru od prezidentky Zuzany Čaputovej a poverí ho zostavením vlády, strana túto dôveru naplno využije.Uviedol to predseda Smeru Robert Fico na svojej prvej tlačovej besede po víťazstve v parlamentných voľbách. Fico zablahoželal všetkým stranám, ktoré sa dostali do parlamentu, všetkým zvoleným poslancom parlamentu a zvlášť svojim voličom.„Teším sa, že sa s nimi znovu stretnem. Od utorka by som rád vycestoval do všetkých krajov a v každom by som chcel spraviť stretnutie s našimi štruktúrami a aby som im poďakoval za to, ako pomohli strane Smer-SD k tomuto výsledku,“ uviedol Fico.Ako Fico ďalej uviedol, momentálne nebude prezentovať žiadne úvahy ani špekulácie. Strana bude čakať na telefonát od prezidentky. Kým nepríde poverenie zostaviť vládu, tak Fico nevidí dôvod na rokovania.„Prvým predpokladom na úvahy o tom, čo bude, je rozhodnutie prezidentky, koho poverí zostavením vlády. Máme jasné predstavy, jasné plány,“ uviedol predseda Smeru.Doplnil, že chce verejnosť poprosiť o trpezlivosť, pretože Slovensko potrebuje upokojiť situáciu. Na rokovania s inými stranami o programe budú podľa Ficovho predpokladu potrebné asi dva týždne. Ako vysvetlil, až keď bude nejaká dohoda o obsahu programu vlády, môže byť reč o zostavovaní vlády a o funkciách.„Chcem povedať celému Slovensku, že sme tu, sme pripravení, sme poučení, sme skúsenejší zo súbojov, ktoré sme zvládli,“ uzavrel Fico.