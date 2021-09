Fico chce pre referendum navrhnúť novelizáciu ústavy, dúfa v podporu Sme rodina a SaS (video)

Dodrží Sme rodina slovo?

Na súd sa obrátila Čaputová

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.9.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) chce v piatok 1. októbra v parlamente navrhnúť novelizáciu Ústavy SR , ktorá by umožnila konanie referenda o predčasných voľbách Ako na tlačovej besede uviedol šéf strany Robert Fico Ústavný súd SR vo svojom júlovom výroku o referende skonštatoval, že v ústave by malo byť explicitne napísané, že „skrátenie volebného obdobia Národnej rady SR je možné na základe ústavného zákona a referenda".Ak by sa podľa Fica táto zmena prerokovala na aktuálnej schôdzi v prvom čítaní, druhé a tretie čítanie by sa mohlo uskutočniť už na októbrovej schôdzi.„A hneď potom po schválení môžeme pristúpiť k referendu o predčasných parlamentných voľbách," povedal Fico. Zároveň uviedol, že dúfa, že hnutie Sme rodina dodrží slovo a pripojí sa k predmetnému procedurálnemu návrhu.„Ak chcú byť úprimní k verejnosti a robiť to, čo vyhlasujú, tak ich vyzývam k spolupráci," povedal Fico s tým, že táto výzva platí aj pre stranu Sloboda a solidarita (SaS) . Predmetné koaličné strany sa totiž vyjadrili, že by s prípadnou zmenou ústavy súhlasili.Ústavný súd SR tento rok v júli rozhodol, že referendová otázka o predčasných voľbách nie je v súlade s ústavou. Na súd sa v tejto veci obrátila prezidentka Zuzana Čaputová Po verdikte ústavných sudcov hlava štátu uviedla, že neodkladne vyhlási referendum o skrátení volebného obdobia, ak parlament zmení ústavu a požiada o jeho vyhlásenie.