Fico chce zaviesť automatický mechanizmus zvyšovania minimálnej mzdy

Na snímke zľava predseda strany SMER – SD Robert Fico a poslanec NR SR za SMER – SD Erik Tomáš počas tlačovej konferencie k minimálnej mzde v Bratislave 31. júla 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 31. júla (TASR) - Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku. Tá by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy.Smer-SD pripravuje novelu zákona o minimálnej mzde, aby sa do legislatívy ukotvilo, že nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov. Fico už zaslal lídrom SNS a Mosta-Híd listy, v ktorých im navrhuje, aby. Verí, že zámer Smeru-SD podporia.uviedol v stredu na tlačovej konferencii Fico.Ideálne by podľa Fica bolo, keby tzv. automat, na základe ktorého by sa zvyšovala minimálna mzda, platil už od budúceho roka.doplnil Fico. Druhou variantou, podľa Fica reálnejšou, je, aby začal platiť až od januára 2021. V budúcom roku by sa tak minimálna mzda stanovila vládnym nariadením a od roku 2021 by sa vypočítavala podľa mechanizmu.myslí si Fico. Zároveň odmieta, že by zvyšovanie minimálnej mzdy malo negatívny vplyv na zamestnanosť.podotkol Fico.Rezort práce predložil zástupcom zamestnávateľov a zamestnancov návrh, podľa ktorého by minimálna mzda mala v budúcom roku vzrásť na 580 eur zo súčasnej úrovne 520 eur.podotkol Fico v súvislosti s potrebou zavedenia mechanizmu.