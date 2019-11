FICO: CHCEME POŽIADAŤ O NÁVRAT INVESTIČNÉHO ZLATA NA SLOVENSKO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. novembra (TASR) – Investičné zlato, ktoré má Slovensko uložené v britskej Bank of England, by sa malo vrátiť na Slovensko. Ide o 31,7 tony zlata v hodnote približne 1,3 miliardy eur. Avizoval to predseda Smeru-SD Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Návrh uznesenia, ktorým požiadajú o prípravu tohto procesu zo strany Národnej banky Slovenska (NBS), by mali predložiť cez 30 poslancov na mimoriadnej schôdzi. Dôvodom je podľa Fica hroziaca finančná kríza, ale aj nestabilita vyplývajúca z brexitu. Miera zhodnotenia v britskej banke je zároveň podľa neho veľmi nízka.