Fico dal Matovičovej vláde ultimátum, inak sa Smer-SD v súvislosti s núdzovým stavom obráti na ústavný súd

1.10.2020 - Vláda by mala zrušiť rozhodnutie o núdzovom stave a vyhlásiť ho nanovo aj s tým, ktoré ľudské práva sa obmedzujú a ktoré nie. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.Ak tak vláda neurobí ešte vo štvrtok, Smer-SD sa obráti na Ústavný súd SR, aby preveril možnú protiústavnosť vyhlásenia núdzového stavu.Fico počas tlačovej konferencie viackrát uviedol, že počas núdzového stavu platia vyššie sadzby za viaceré trestné činy. Podľa neho by sa k tomu mala vyjadriť prokuratúra či polícia.Šéf Smeru od vlády očakáva, že uznesenie o vyhlásení núdzového stavu doplní aj o to, či je núdzový stav vyhlásený na celé územie alebo nie.„Nie je zrejmé, ako sa vláda vysporiadala s obmedzením základných práv, o ktorých hovorí ústava,“Na Slovensku od 1. októbra platí núdzový stav. Vláda v stredu 30. septembra schválila návrh premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na jeho vyhlásenie v súvislosti s druhou vlnou pandémie nového koronavírusu. Núdzový stav platí zatiaľ na dobu 45 dní.