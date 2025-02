Fico de facto odmietol stretnutie s generálnym tajomníkom NATO, podľa Šimečku nie je zažehnaná ani koaličná kríza – VIDEO

Premárnená príležitosť

Trójske kone Kremľa

Hlboká kríza

Koaličná kríza

20.2.2025 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico vo štvrtok de facto odmietol stretnutie s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem tým, že v čase jeho avizovanej návštevy Slovenska odcestoval do Washingtonu. Uviedlo to opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) „Premiér nepotrebuje byť na Slovensku a rozprávať sa s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, pretože potrebuje ísť do Spojených štátov na konzervatívny samit. Je to úplne trápna výhovorka,“ povedal na tlačovej konferencii Ivan Korčok z PS, ktorý v minulosti viedol rokovania o vstupe Slovenska do NATO.Podľa jeho slov ho nikdy nenapadlo, že by sa predseda vlády mohol vyhýbať stretnutiu s generálnym tajomníkom NATO. Pokladá to za premárnenú príležitosť. Takouto zahraničnou politikou vedie vláda Slovensko do katastrofy, myslí si Korčok. Dodal, že nevie, aká bude odpoveď Európy na rokovania Donalda Trumpa Vladimirom Putinom , no vie, že Slovensko a Maďarsko súčasťou tohto európskeho riešenia nebudú.„Vládna koalícia ústami podpredsedu Smeru hovorí, že Európa nemá byť za rokovacím stolom, kde sa hovorí nielen o budúcnosti Ukrajiny, ale aj celej Európy. K tomu tu máme ministra zahraničných vecí, ktorý sa neunúva byť tam, kde je celý svet – na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. My jednoducho za tým stolom už byť nechceme,“ podotkol. Podľa Korčoka sme sa sami izolovali a vyčlenili spoza európskeho stola. „Partneri nám neveria, pretože sme spolu s Maďarskom trójske kone Kremľa v EÚ a NATO,“ dodal.Poslanec a bývalý stály predstaviteľ Slovenska pri NATO Tomáš Valášek poukázal na to, že v Európe garantovalo 76 rokov bezpečnosť NATO so Spojenými štátmi na čele. Od nástupu nového prezidenta Donalda Trumpa nám však USA dávajú najavo, že táto situácia sa úplne mení a Európa sa už nebude môcť automaticky spoľahnúť na USA.Robert Fico podľa neho nielenže nebol pozvaný na stretnutie európskych lídrov v Paríži, ale ešte ich aj vykreslil ako vojnových štváčov, ktorých jediným cieľom je predlžovať utrpenie na Ukrajine. „Našich spojencov dourážal a v živote už na podobné konverzácie pozvaný nebude,“ dodal.Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa Slovensko nachádza v hlbokej politickej, sociálnej a ekonomickej kríze, ktorej jediným riešením sú predčasné voľby. Štátny dlh neustále narastá, požičiavame si čoraz drahšie a ekonomika stagnuje. PS bude zvolávať mimoriadnu schôdzu k zrušeniu transakčnej dani a vyzýva koaličných poslancov, špeciálne šéfa SNS Andreja Danka , ktorý ju sám kritizoval, aby ju pomohol zrušiť.Koaličná kríza podľa Šimečku zažehnaná nie je. Ako povedal, z toho, že Smer zobral Hlasu a SNS po jednom ministerstve, vôbec nevyplýva, že by mala teraz koalícia väčšinu. Naopak, Robert Fico podľa neho nijakým spôsobom nenaznačil, že má cestu k funkčnej vládnej väčšine v Národnej rade.Ak sa Rudolf Huliak stane ministrom cestovného ruchu a športu, na jeho miesto v parlamente nastúpi Miroslav Radačovský , ktorý možno tiež bude chcieť podiel na vládnutí. „Premiéra už baví len lietať po svete, vládnutie ho už nebaví a ani to už nevie,“ zhodnotil.