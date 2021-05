Fico: Hegerova vláda si ide kupovať neprispôsobivých voličov a trestá slušných ľudí (video)

Preteky, kto dá deťom viac

Na príspevku sa zhodla koaličná rada

13.5.2021 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia si ide kupovať neprispôsobivých voličov a trestá slušných ľudí. Vo videu to na sociálnej sieti povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico . Reagoval tak na zámer vládnej koalície jednorazovou sumou 333 eur pomôcť každému dieťaťu žijúcemu v rodinách, ktorých príjem je do dvojnásobku životného minima.Podľa Fica sa tak medzi vládnou koalíciou a opozíciou začali preteky, kto dá deťom viac. „Dajú peniaze len tým deťom, ktoré žijú v rodinách, ktoré sú pod nejakou hranicou životného minima a v hmotnej núdzi," upozornil Fico.Vládna koalícia podľa neho vyraďuje z podpory rodinám všetkých slušných ľudí, ktorí pracujú, ako aj tých, ktorí nepracujú, lebo pracovať nemôžu.„Niekto bude s jedenástimi deťmi z osady utekať na príslušný úrad a vyberie si 3 300 eur na svoje deti. Tieto peniaze neskončia na potravinách, ani na oblečení pre deti, ale skončia na alkohole, možno na mobilných telefónoch, alebo iných radostiach," dodal šéf strany Smer-SD.Vláda vyplatí jednorazový príspevok na dieťa v sume 333 eur rodinám, ktoré sú v hmotnej núdzi. Na stredajšej tlačovej besede to oznámil premiér Eduard Heger s tým, že sa na tom zhodla koaličná rada.Podľa ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka Sme rodina ) pôjde v prvej fáze o príspevok pre 45,7-tisíca detí v hmotnej núdzi. Rezort práce vyplatí príspevky na tieto deti do leta. „Stačí na to nariadenie vlády," povedal.V druhom kroku, ktorý by mal nasledovať na jeseň tohto roka, by malo ministerstvo práce vyplatiť tento príspevok ďalším skupinám detí. Podľa Krajniaka pôjde o skupiny odstupňované podľa toho, do akej miery ich ohrozila pandémia.„Medzi deťmi, ktoré máme v rodinách v hmotnej núdzi a 1,5-násobkom životného minima, máme 147-tisíc 653 detí," povedal. S príjmom medzi 1,5-násobkom až dvojnásobkom životného minima sa podľa neho nachádza 203 tisíc 270 detí. „Toto budú ďalšie dve skupiny detí, ktorým príde pomoc," povedal. V tomto prípade je však potrebné zmeniť legislatívu v parlamente.Tieto dve skupiny tak podľa Krajniaka dostanú finančnú pomoc v septembri alebo októbri tohto roka. „Toto riešenie pomôže tým, ktorí to naozaj potrebujú," dodal. Takýto príspevok by tak malo dostať približne 400-tisíc detí z celkového počtu 1,1 milióna nezaopatrených detí.