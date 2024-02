Fico ide do Paríža na bojovú poradu o Ukrajine. Priznáva, že jeho postoj ho môže stáť funkciu premiéra (video)

aktualizované 26. februára 2024, 9:57



Bojová porada v Paríži

Informácie z ktorých mrazí

Mimoriadne stretnutie skupiny hláv štátov a vlád

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

26.2.2024 (SITA.sk) -Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Predseda slovenskej vlády Robert Fico Smer-SD ) to deklaroval vo videu, ktoré v nedeľu 25. februára vo večerných hodinách zverejnil na sociálnej sieti.Premiér Fico ďalej avizoval, že na pondelok zvolá koaličnú radu, rokovanie vlády, a bude tiež hovoriť s koaličnými partnermi."Hneď po tom odcestujem na bojovú poradu do Paríža k Ukrajine, ktorú narýchlo, v priebehu posledných hodín, zvolal francúzsky prezident, na ktorej sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie , ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO ," uviedol premiér.Dôvod porady je podľa slovenského premiéra jasný, keďže pri príležitosti druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu sa vyjadril, že stratégia Západu v tomto vojenskom konflikte zlyhala. Položil tiež otázku, ako bude Západ reagovať, či pôjde do totálnej eskalácie napätia a bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory, alebo predstaví zmysluplný mierový plán. Fico vyjadril presvedčenie, že prvá možnosť je správna."Z informácií o témach, o ktorých máme v pondelok hovoriť, ide mráz po chrbte," vraví predseda vlády. I to je dôvod, prečo bude hovoriť s bezpečnostnými, politickými i spravodajskými zložkami štátu.O vyslaní ozbrojených síl mimo územia Slovenska za účelom humanitárnej pomoci, vojenských cvičení či mierových pozorovateľských misií rozhoduje podľa článku 119 Ústavy SR vláda SR. Rovnako rozhoduje o ich vyslaní mimo územia SR v prípade "ak ide o plnenie záväzkov z medzinárodných zmlúv o spoločnej obrane proti napadnutiu, a to najdlhšie na čas 60 dní".Takéto rozhodnutie musí bezodkladne oznámiť Národnej rade SR . Ak nejde o tento prípad, parlament vyslovuje súhlas s vyslaním ozbrojených síl mimo územia SR, a to na základe článku 86 ústavy.Ako informoval Didier Rogasik z tlačového oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok organizuje mimoriadne stretnutie skupiny hláv štátov a vlád, a to v súvislosti s vyostrujúcim sa postojom Ruska. Na stretnutie, ktoré má za cieľ viac a lepšie podporovať Ukrajinu, je pozvaný aj premiér Fico.„Dva roky po začiatku nepriateľských akcií proti Ukrajine účastníci opätovne potvrdia svoje odhodlanie poraziť ruskú agresiu na Ukrajine. Táto konferencia bude príležitosťou zdieľať pozorovanie situácie na mieste, hlbokú destabilizáciu spôsobenú Ruskom a jeho obnovenú agresiu voči Ukrajine a Európe," uviedol Rogasik. Stretnutie by vedúcim predstaviteľom malo umožniť preskúmať dostupné prostriedky na rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na potreby Ukrajiny a jej obyvateľstva.