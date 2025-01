Fico je odhodlaný meniť ústavu, zakotviť v nej chce dve pohlavia aj suverenitu Slovenska v kultúrno-etických otázkach

Suverenita Slovenska

Adopcie len pre manželov

27.1.2025 (SITA.sk) - Do Ústavy SR by mala pribudnúť veta, že Slovensko uznáva len dve pohlavia, a to mužov a ženy. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) s tým, že rovnako by malo byť v ústave napísané, že pohlavie je možné zmeniť iba zo závažných dôvodov.Tieto, ako aj ďalšie ústavné zmeny plánuje premiér predložiť všetkým parlamentným politickým stranám ako aj verejnosti s tým, že by sa o nich malo jeden mesiac diskutovať. Zároveň ho predloží do medzirezortného pripomienkového konania.Fico tiež navrhuje, aby ústava deklarovala suverenitu SR v kultúrno-etických otázkach. Momentálne totiž majú právne záväzné akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie prednosť pred našimi zákonmi. Premiér však chce docieliť, aby v prípade rozporu týchto aktov s našou ústavou mala ústava prednosť.Rovnako by to malo byť v prípade medzinárodných zmlúv. „Ak raz Ústava SR hovorí, že manželstvo je jedinečný zväzok muža a ženy ,nemôže prísť žiaden iný predpis," zdôraznil Fico.Premiér takisto chce, aby sa v základnom zákone štátu uvádzalo, že „štátne orgány môžu konať iba na základe ústavy, v jej medziach v súlade s jej princípmi a hodnotami a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon". „Ak teda bude ministerstvo školstva pripravovať nejaký vzdelávací program, tak ho musí pripraviť len v súlade s princípmi a hodnotami, ktoré sú v súlade s ústavou," vysvetlil Fico.Ústava má tiež obsahovať vetu, že „Rodičia majú právo rozhodovať o účasti detí na výchovno-vzdelávacom procese poskytovanom školami, ak je nad rámec štátneho výchovno-vzdelávacieho programu". „Pokiaľ ide o základný štátny vzdelávací program, musí vyť absolútne v súlade s ústavou," povedal Fico.Ďalší návrh sa podľa Fica týka adopcie a osvojovania detí. To má byť podľa neho možné len pre manželov. „Čo je manželstvo, je definované Ústavou SR," pripomenul predseda vlády s tým, že definíciou manželstva je jedinečný zväzok muža a ženy. Ústava by tiež podľa premiéra mala deklarovať, že "rovnosť v odmeňovaní za rovnakú prácu medzi mužmi a ženami sa zaručuje".Fico podľa vlastných slov netrvá na tom, že predmetné návrhy sú nemenné a nedotknuteľné. „Naopak privítam aby ktokoľvek, kto má akékoľvek návrhy na doplnenie tohto návrhu, aby tak urobil," uviedol Fico, pričom pripomenul, že na schválenie návrhu bude potrebná ústavná väčšina. V prípade, že by sa našla, Fico by podľa vlastných slov návrh predložil na marcovú schôdzu parlamentu.Na druhej strane je podľa vlastných slov ochotný aj počkať na vypracovanie prípadného prijateľnejšieho návrhu. „V tomto prípade vôbec nejde o politické preteky, v tomto prípade ide o výsledok," vyhlásil Fico.