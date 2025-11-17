Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 17.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Klaudia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

17. novembra 2025

Fico je už porazený, vyhlásil na zhromaždení v Trnave Matovič, prišli aj ďalší zástupcovia opozície


Tagy: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nežná revolúcia Protest

Hnutie Slovensko dalo 17. novembra na protestnom zhromaždení v Trnave priestor na pódiu viacerým študentom, ale aj predstaviteľom opozičných strán. Na ...



Zdieľať
585189938_1299450785545590_3071846709797883919_n 676x451 17.11.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko dalo 17. novembra na protestnom zhromaždení v Trnave priestor na pódiu viacerým študentom, ale aj predstaviteľom opozičných strán. Na Mestskej veži na Trojičnom námestí svietil nápis Dosť bolo Fica a prítomní na protestnom zhromaždení požadovali jeho odchod. November 1989 si niekoľko tisíc ľudí pripomenulo aj štrnganím kľúčmi.


Stranu Za ľudí reprezentoval Patrik Dubovský, historik Ústavu pamäti národa, ktorý sa zaoberá totalitnými režimami. Terajšia situácia na Slovensku podľa neho opäť vykazuje znaky totalitného režimu.

Hriechy komunistického režimu


Viera Vančová zo strany Demokrati pripomenula niektoré z hriechov komunistického režimu, ako napríklad 248 popravených ľudí, 282 zabitých na hraniciach, 22 tisíc odvlečených do PTP táborov, vyše 200 tisíc nespravodlivo odsúdených politických väzňov či 400 tisíc tých, ktorí emigrovali „na ten hnusný, upadajúci západ.“

Priestor na pódiu dostal aj Karol Galek z SaS, ktorý pripomenul jedno z hesiel Novembra 1989 – Sľúbili sme si lásku. „Ale kam sa podela? Fico útočí na novinárov, študentov posiela na Ukrajinu a opozíciu viní z organizovania prevratu,“ povedal Galek.

17. november patrí študentom


O záver zhromaždenia s názvom Demokraciu si vziať nedáme sa postaral líder Hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten pripomenul, že 17. november patrí študentom, preto im jeho hnutie dalo priestor na štyroch zhromaždeniach na Slovensku.

Zároveň vyslovil presvedčenie, že Fico je už na odchode. „My rozmýšľame, ako Fica porazíme, ale on už je porazený. Kľúčové je, aby ľudia neboli ľahostajní,“ burcoval Matovič. Za zrušením príhovoru predsedu vlády vo verejnoprávnej televízii podľa neho nebola viróza, ale iné jeho osobné problémy.


Zdroj: SITA.sk - Fico je už porazený, vyhlásil na zhromaždení v Trnave Matovič, prišli aj ďalší zástupcovia opozície © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Nežná revolúcia Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
V Poprade oslavovali 17. november aj tamojší gymnazisti, prítomných na diaľku pozdravil študent Muro
<< predchádzajúci článok
Petr Pavel: Babiš musí buď vyriešiť konflikt záujmov, alebo by mal byť premiérom niekto iný

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 