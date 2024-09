Fico: Juhokórejské firmy prinesú na Slovensko ďalšie investície

Firmy z Južnej Kórey by mali na Slovensko priniesť ďalšie investície najmä v oblasti automobilového priemyslu. Tie by mohli pomôcť pri rozvoji napríklad Hornej Nitry. Po ukončení oficiálneho programu počas návštevy Južnej Kórey to na sociálnej sieti uviedol premiér Robert Fico (Smer-SD). Spoluprácu by podľa neho malo Slovensko s touto ázijskou krajinou rozvíjať aj v obrannom priemysle a v oblasti inovácií, vedy a výskumu.



"Musím dnes konštatovať, že nám boli oznámené ďalšie investície z tejto krajiny na Slovensko, predovšetkým do oblasti, kde tieto mimoriadne potrebujeme. Ťažko skúšaná Horná Nitra, zatváranie baní a zrazu je tu možnosť vytvoriť firmu so stovkami pracovných miest, ktoré budú predovšetkým určené na výrobu produktov do automobilového priemyslu," povedal Fico.



Hlavným cieľom návštevy bola ale podľa premiéra otázka možnej spolupráce s Južnou Kóreou pri výstavbe úplne nového jadrového reaktora na území atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach o výkone 1200 megawattov. "Neklamme sa a povedzme si, že Slovensko takýto zdroj potrebuje, pretože má dôjsť k obrovskému navýšeniu spotreby elektrickej energie a hoci dnes máme dve funkčné atómové elektrárne, nebude to stačiť," zdôraznil premiér. Dodal, že môže skonštatovať, že s partnermi našli spoločnú reč.



Južná Kórea je podľa Fica mimoriadne perspektívnou krajinou, ktorá môže, pokiaľ ide o Slovensko, priniesť ďalší rozvoj. Predseda slovenskej vlády pozval premiéra Južnej Kórey na návštevu Slovenska, a tiež preposlal pozvanie od slovenského prezidenta Petra Pellegriniho pre prezidenta Južnej Kórey. "Dúfam, že to nebude iba o ekonomickej spolupráci, o dobrých projektoch, ale že to bude aj o mimoriadne kvalitnom politickom dialógu," dodal Fico.

Saková podpísala spoluprácu v oblasti energetiky s Južnou Kóreou

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) podpísala v pondelok v mene Slovenskej republiky memorandum o spolupráci v oblasti energetiky a memorandum o rozvoji ekonomickej spolupráce s Južnou Kóreou. Tieto memorandá sa zameriavajú na komplexnú spoluprácu v oblasti energetiky, obchodu, ako aj podpory investícií medzi oboma krajinami. Informovalo o tom Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Obe memorandá vstupujú do platnosti dňom podpísania.



"Spoločnosti z Južnej Kórey sú na Slovensku významnými investormi a s touto krajinou nás spája aj rovnaký pohľad na rozvoj energetiky. Som rada, že sme dnes tieto oblasti posunuli na vyššiu úroveň a spoločne sme nielen podpísali memorandá o spolupráci, ale rovno sme aj rokovali na najvyššej úrovni o ďalšej spolupráci," uviedla Saková.



Prvé memorandum by sa malo zaoberať komplexnou spoluprácou v oblasti energetiky, pričom sa okrem energetickej efektivity a bezpečnosti venuje aj jadrovej energii ako kľúčovému prvku pri prechode na udržateľné a nízkouhlíkové energetické riešenia. Obe strany v tomto dokumente vyjadrili záväzok podporiť rozvoj technológií v oblasti jadrovej energie. Spolupráca je zameraná na zdieľanie informácií, technológií a najlepších praktík v oblasti jadrovej energetiky, čo prispeje k zvyšovaniu energetickej bezpečnosti a efektívnosti, priblížil rezort hospodárstva.



Druhé memorandum by sa malo zameriavať na vytvorenie rámca spolupráce krajín v oblasti obchodu a podpory investícií, pričom jeho cieľom je znížiť obchodné prekážky, zefektívniť colné procesy a podporiť podnikanie medzi Slovenskou republikou a Kórejskou republikou. Memorandum by malo zabezpečiť taktiež otvorené a stabilné obchodné prostredie, ktoré prispeje k ekonomickému rastu a prosperite oboch krajín.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) ďalej v tejto súvislosti zdôraznil jeho presvedčenie, že ekonomický rozvoj by mal presahovať spoluprácu na úrovni členských štátov Európskej únie. Na Slovensku je podľa neho mnoho firiem z Južnej Kórey, ktoré vytvárajú pracovné miesta a prispievajú k rastu domáceho hospodárstva. "S veľkým potešením musím dnes konštatovať, že nám boli oznámené ďalšie investície z tejto krajiny na Slovensko," vyjadril sa premiér na sociálnej sieti. Malo by tak dôjsť k ďalšiemu rozvoju automobilového priemyslu na našom území.



Slovenskú delegáciu v Soule viedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) a ministerka hospodárstva, ktorí zároveň rokovali s významnými predstaviteľmi vlády Kórejskej republiky. Cieľom návštevy by malo byť posilnenie bilaterálnych vzťahov oboch krajín a rozvoj ich spolupráce v oblastiach obchodu, investícií a technológie. Slovenská delegácia navštívila aj sídlo výskumu a vývoja spoločnosti Hyundai Mobis, kde prebehli rokovania s vedením spoločnosti a prehliadka inovačných centier.