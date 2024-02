Fico klame a straší ľudí, tvrdia progresívci a vyzvali na odtajnenie materiálu v súvislosti so samitom v Paríži (video)

Riešenie konfliktu na Ukrajine

Žiadny plán o vyslaní jednotiek vraj neexistuje

26.2.2024 (SITA.sk) - Poslanec Tomáš Valášek (PS) vyzval predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) aby odtajnil pondelkový prerokovaný materiál, ktorý sa týka stretnutia v Paríži. Poslanec si kladie otázku, či tento materiál utajilo Francúzsko, či slovenská vláda. Poslanec predpokladá, že to bola práve slovenská vláda.„Materiál utajili preto, aby mohli beztrestne strašiť ľudí," vyhlásil Valášek s tým, že Fico hovorí klamstvá a polopravdy. „Snaží sa vytvoriť dojem, že je tu tlak na nejakú spojeneckú misiu, možno aby NATO, dosť že nie intervenovalo na Ukrajine," uviedol poslanec a upozornil, že o intervencii nepadlo ani slovo a nič také v skutočnosti neexistuje. Valášek zdôraznil, že diskusia je o dobrovoľnej akcii, kde nikto nikoho do ničoho nenúti a ide o krajiny, ktoré do toho chcú ísť dobrovoľne.Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa Valášeka správne hľadá cesty, ako situáciu v súvislosti s konfliktom na Ukrajine vyriešiť. „Ruské vojská napredujú a scenár, že sa dostanú bližšie a možno až na našu hranicu je stále v hre," upozornil poslanec. Predseda hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka dodal, že to, čo sa v pondelok odohralo, je klasickou taktikou Fica a aj jemu podobných politikov.„Keď sú pod tlakom, snažia sa odvrátiť pozornosť. A najlepšie sa odvracia pozornosť strašením, že Slovensko bude zatiahnuté do vojny, alebo že slovenskí vojaci budú musieť bojovať na Ukrajine. Nikdy to nebolo v hre, nie je v hre a ani nebude v hre a Fico to dobre vie," vyhlásil Šimečka a pokračoval, že PS považuje za správne, aby západný civilizovaný svet, do ktorého patrí aj Slovensko, naďalej pomáhal Ukrajine.„Ukrajinská armáda, ukrajinskí ochrancovia, ktorí sa bránia voči ruskej agresii bránia aj nás všetkých. Je to v našom bezpečnostnom záujme, aby Rusi neprevalcovali Ukrajinu a nestali sa našimi susedmi. Je to aj v záujme európskej bezpečnosti," zdôraznil Šimečka s tým, že by sa Slovensko malo pripojiť k ostatným iným štátom a pomáhalo Ukrajine ekonomicky, finančne, politicky aj materiálne.„Avšak žiadny plán o vyslaní jednotiek či už NATO alebo EÚ neexistuje a Fico to veľmi dobre vie," uzavrel Šimečka s tým, že ked je premiér zastáncom cesty mierovej iniciatívy, mal by ju predložiť.