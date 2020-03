Fico kritizuje Matoviča, nový „špehovací“ zákon nemá s koronavírusom nič spoločné

Smer-SD sa návrh hlasovať nebude

Možnosťou je aj aplikácia

24.3.2020 - Za „špehovací" označil predseda Smeru – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico vládny návrh zákona, ktorý umožňuje zbierať dáta z mobilov v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu a sprístupňovať ich Úradu verejného zdravotníctva o ľuďoch nakazených koronavírusom.Podľa Smeru-SD je tento návrh vlády hrubým porušením ústavných ľudských práv, umožňuje každého monitorovať z akéhokoľvek dôvodu do konca tohto roka a strana nebude zaň nikdy hlasovať.„Každý občan SR by mal vedieť, že ak prejde v takom znení, ako ho predkladá vláda, tak nikto z nás od tohto okamihu si nemôže byť istý tým, čo telefonuje, čo si píše cez sms-ky. Toto všetko bude mať vláda pod vedením človeka z Trnavy k dispozícii,“ vyhlásil Fico s tým, že to nemá nič spoločné s koronavírusom.Exministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) uviedla, že bývalá vláda rozhodla o vývoji aplikácie, ktorá mala slúžiť na identifikáciu nositeľa koronavírusu.Aplikácia by umožnila zistiť, s kým sa nositeľ koronavírusu stretol za posledných 14 dní vo vzdialenosti do desať metrov a že s takouto osobou strávil približne desať minút.Ak by vláda podľa Sakovej schválila povinnú inštaláciu tejto aplikácie, pre Úrad verejného zdravotníctva je informácia, s kým sa nositeľ koronavírusu stýkal za posledných 14 dní, dôležitejšia ako „informácia, s kým hovoril, čo si písal alebo nedajbože, o čom telefonoval“.