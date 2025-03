Fico: Lacnejšie ceny energií by zaistil tranzit plynu cez Ukrajinu

Lacnejšie ceny energií v Európy by zabezpečilo obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu. Uviedol vo štvrtok večer premiér SR Robert Fico (Smer-SD) po skončení samitu EÚ v Bruseli s odkazom na debaty venované konkurencieschopnosti.





Lídri podľa neho v tejto časti rokovaní hovorili o eurozóne, eure a konkurencieschopnosti. Fico využil priestor na debaty, aby upozornil na problematiku vysokých cien energií, čo je podľa neho problém v celej Únii.

"Chcem odmietnuť predstavu niektorých premiérov, ktorí hovoria, že čo už iné zostáva - že musíme pracovať s takými cenami, ako teraz máme a mali by sme plánovať do budúcnosti, že plyn bude stáť toľko, koľko stojí teraz. Ale my nemáme dôvod platiť za plyn 40 alebo 45 EUR za megawatthodinu len preto, že prezident Zelenskyj sa rozhodol zastaviť tranzit plynu smerom na západ cez Slovensko," uviedol.



Fico pripomenul, že Európska komisia v tomto roku predložila viacero akčných plánov - pre čistý priemysel, automobilizmus či dostupné ceny energií. Skonštatoval, že eurokomisia prišla s troma okruhmi problémov, ktorým sa šéfovia vlád a štátov na samite venovali. Išlo o odstraňovanie regulačnej a administratívnej záťaže, znižovanie cien energií a mobilizácia súkromných vkladov, aby sa dostali do európskej ekonomiky.



Priznal, že Slovensko od akčného plánu pre energie očakávalo podstatne viac a vyslovil sa za okamžité riešenie, nie strednodobé či dlhodobé plány. Za takéto riešenie považuje obnovenie tranzitu plynu cez Ukrajinu, čo by podľa neho viedlo k zníženiu cien energií v Európe.



Za zaujímavé označil diskusie o únii úspor a investícií, lebo platí, že v súčasnosti úspory Európanov sa kapitálovo zhodnocujú najmä v Spojených štátoch. Dodal, že v prípade Slovenska je možné sa obrátiť na dôchodcovské správcovské spoločnosti. Chce zistiť, či budú pripravené diskutovať o aktívnejšom využívaní a uvoľnení zdrojov sporiteľov po tom, ako vláda pripraví k tomu potrebné legislatívne podklady.



Taktiež zdôraznil, že z týchto úspor Slovákov by sa dali generovať investície do vojenského priemyslu, čo je v súlade s plánmi EÚ zvyšovať svoju bezpečnosť, alebo do výstavby nájomných bytov, či financovania infraštruktúry.