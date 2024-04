Fico len fňuká a prehadzuje vinu za ohrozenie eurofondov na niekoho iného, reaguje Hojsík

Treba zastaviť Fica v nadbiehaní Putinovi

Fico len fňuká

Ekonomická vlastizrada

16.4.2024 (SITA.sk) - Robert Fico Smer-SD ) prehadzuje vinu za ohrozenie eurofondov na niekoho iného. Uviedol to europoslanec Martin Hojsík (PS) v reakcii na vyjadrenia predsedu vlády z 15. apríla k jeho minulotýždňovému prejavu v pléne Európskeho parlamentu . Ako Hojsík priblížil, z prejavu bolo zrejmé, že nebol o eurofondoch , aj keď by si to Fico prial.„Keď nenašiel ani jednu vetu o zastavení europeňazí, tak sa chytil až posledných slov, len aby zaútočil na Progresívne Slovensko. Celý kontext prekrútil, aby prehodil vinu za ohrozenie miliárd eur na niekoho iného," vyhlásil Hojsík.Hojsík pripomenul, že na začiatku aj na konci svojho príhovoru rámcoval príhovor tvrdením, že Fico predhadzuje Slovensko aj celú EÚ Rusku a Putinovi , a preto je potrebné ho v eurovoľbách zastaviť, pretože potom už bude neskoro.„Zastaviť teda Fica politicky v nadbiehaní Putinovi. V riadnej politickej súťaži, keďže máme eurovoľby o necelé dva mesiace. Nie zastaviť Slovensku eurofondy, ako to klamlivo podsúva Fico," spresnil europoslanec s tým, že nič to nemení na téme, pred ktorou Fico uteká.V prípade, že sa Európska komisia rozhodne siahnuť Slovensku na miliardy, tak jediným vinníkom bude podľa Hojsíka predseda vlády, pretože on bol ten, ktorý zrušil ochranu európskych peňazí pred rozkrádaním bez konzultácií s Európskou komisiou.„Porušuje míľniky plánu obnovy, keď jeho vláda nedodržiava výdavkové limity, ale najmä, o pretrvávajúcich výhradách nerokuje osobne tu v Bruseli na politickej úrovni. Rozumiem, že je nervózny a v každom slove „zastaviť” už vidí stratu miliárd, ktorú by mu ľudia v regiónoch spočítali, čoho sa tak bojí," povedal Hojsík.Dodal však, že ak by bol Fico schopným premiérom, prišiel by do Bruselu vysvetľovať, či je Slovensko schopné chrániť európske peniaze aj napriek zrušeným právnym zárukám.„No Fico len fňuká, nakrúca videá a osočuje oponentov na tlačovkách. Takto sa nespráva premiér, ale vlastizradca, ktorý vymenil záujmy krajiny za ochranu svojich kumpánov," uzavrel europoslanec.Slovenská opozícia podľa premiéra pácha v zahraničí „ekonomickú vlastizradu“. Predseda vlády to uviedol na tlačovej besede v pondelok 15.apríla. Tvrdí, že súčasná opozícia žiadala v Bruseli, aby Európska komisia pozastavila Slovensku eurofondy s tým, že si od toho sľubovala politický profit.„Myslia si, že keď sa tak stane, tak naša vláda bude výrazne poškodená, ľudia to budú kritizovať, že nie sme schopní zabezpečiť financovanie cez európske peniaze a oni na tomto vyhrajú," povedal Fico.Fico tiež pustil aktuálne video z vystúpenia europoslanca Hojsíka v pléne Európskeho parlamentu, ktorý vo svojom prejave sumarizoval doterajšie kroky Ficovej vlády, s ktorými vyjadril dôrazný nesúhlas.V prejave však nezaznelo nič o eurofondoch pre Slovensko. Premiér sa nevyhol ani kritike expremiéra Ľudovíta Ódora, ktorý stál na čele úradníckej vlády a dnes je lídrom kandidátky Progresívneho Slovenska. Podľa neho sa predchádzajúce vlády k plánu obnovy „správali ako lenivé vši a nerobili nič,“, a to najmä vláda Ľudovíta Ódora.