Fico: Lipšic musí skončiť, je to mocenské rozhodnutie a on je neudržateľný

Panika opozície

S prácou ministra vnútra je spokojný

10.1.2024 (SITA.sk) - Šéf Úradu špeciálnej prokuratúry Daniel Lipšic musí skončiť. „Áno, je to mocenské rozhodnutie, lebo on je neudržateľný,“ povedal v stredu premiér Robert Fico v rozhovore pre Joj 24. Úrad špeciálnej prokuratúry je podľa jeho slov „neopraviteľná inštitúcia,“ preto ju treba zrušiť. Odchod Lipšica z čela úradu by to podľa neho nevyriešil, pretože špeciálna prokuratúra je plná jeho ľudí.Súčasné dianie v parlamente okolo prijatia novely Trestného zákona je podľa neho „panika opozície“. Opozícia podľa neho potrebuje Lipšica, „aby nás naďalej naháňal a kriminalizoval“.Zdôraznil, že legislatívne návrhy, ktoré vláda predkladá, nie sú žiadnym prekvapením, pretože ich vopred avizovala.Odmieta tiež kritiku opozície, že vláda sa snaží prijať zásadné zmeny v oblasti trestného práva v skrátenom legislatívnom konaní a nerozumie tomu, prečo sa všetko na Slovensku točí teraz len o tom. „Toto nie je skrátené legislatívne konanie, to je predĺžené legislatívne konanie, to sú stovky vystúpení,“ vyhlásil.Téma zmien v rámci NAKA je podľa premiéra internou záležitosťou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka Hlas-SD ) a nebavili sa o nej. S doterajšou prácou ministra je Fico spokojný. „Ministrovi vnútra to zatiaľ veľmi dobre ide,“ povedal.