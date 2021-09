Fico má pocit, ako keby bol minister Sulík stále sfetovaný

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.9.2021 - Strana Smer-SD plánuje na aktuálnej schôdzi parlamentu predložiť návrh na doplnenie programu aj o bod, ktorý by sa mal venovať nárastu cien energií.„Pri týchto otázkach sa chechní (minister hospodárstva Richard Sulík – pozn. red.) ako blázon. Mám pocit, ako keby bol stále sfetovaný. My vieme, že to zamietnu. Ale ak nebude tento bod na rokovanie zaradený, tak okamžite dávame žiadosť o zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu o cenách energií,“ povedal na štvrtkovej tlačovej besede predseda Smeru-SD Robert Fico.