Fico má podľa Gašpara pripravené riešenie na podporu vlády 79 poslancami, Smer nechce prebrať Dankovi ministrov

aktualizované 15. februára, 16:33



15.2.2025 (SITA.sk) -Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) má pripravené riešenie na podporu vlády 79 poslancami. Vyhlásil to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) pre viaceré médiá. Ako uviedol, s riešením musí prísť v pondelok 17. februára predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok . Ak bude situácia pre neho neriešiteľná, predstúpi so svojimi návrhmi predseda vlády. To, o aké návrhy ide, Gašpar zatiaľ nekonkretizoval.„Pokiaľ nám povedia lídri Hlasu a Slovenskej národnej strany (SNS) , že to nevedia vyriešiť, tak urobí návrh predseda vlády a predloží ho prezidentovi. Hovoríme o možnom odstúpení niektorých ľudí či o návrhoch na vymenovanie nových ministrov. Či s tým budú súhlasiť, to je druhá otázka,” dodal Gašpar s tým, že takýmto spôsobom už nemajú záujem pokračovať, pretože to znižuje dôveru voličov.Gašpar reagoval aj na tvrdenia predsedu SNS Andreja Danka o tom, že mu strana Smer-SD chce prebrať ministrov. Gašpar reagoval, že diskutujú so všetkými, ktorých sa táto situácia týka a o tom, ako je riešiteľná. „Nie je to o tom, že by v tejto chvíli mal niekto snahu, ako to popisuje Danko, niečo rozvracať,” zdôraznil s tým, že nikdy sa nezaoberali účasťou ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu v strane Smer-SD.Poslankyňa Irena Bihariová (PS) označila súčasnú situáciu ako „kupčenie s rezortami a neskutočnú hanbu." Poslankyňa uviedla, že sa riešia zmeny postov a rekonštrukcia vlády na základe personálnych požiadaviek s cieľom získať poslušnosť poslancov.Podľa Bihariovej je možné očakávať, že akokoľvek by pre túto chvíľu situáciu koalícia vyriešila, tak to nebude riešenie na stálo, pretože týmto dajú ostatným poslancom vládnej koalície informáciu, že každý z nich má „vydieračný potenciál".Pre opozíciu je podstatné podľa nej to, aby sa ukončilo bezvládie. „Parlament je paralyzovaný, nie sme schopní predkladať návrhy," uviedla poslankyňa s tým, že poslanci majú návrhy zákonov a iniciatívu, ktorú nemajú kde realizovať.