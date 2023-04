Fico má podľa Kmeca dve tváre, jedna je populistická a druhá určená pre diplomatické uši

Klamstvá sa nevyplácajú

Vstup do EÚ podporujú, NATO je otázne

26.4.2023 (SITA.sk) - Robert Fico Smer-SD ) má dve tváre, pričom jedna je populistická a druhá určená pre diplomatické uši. Uviedol to nezaradený poslanec Národnej rady SR a zahraničnopolitický expert Peter Kmec Hlas-SD ) v stanovisku, ktoré sprostredkovala hovorkyňa strany Hlas-SD Patrícia Medveď Macíková. Zároveň vyjadril počudovanie nad výrokmi Fica, ktoré predniesol na pondelkovom stretnutí s veľvyslancami Európskej únie (EÚ) , Veľkej Británie a USA k domácej a zahraničnej politike.„Robert Fico sa pred svojimi voličmi hrá na nekompromisného zástancu národnoštátnych záujmov a odmietal na zhromaždeniach s voličmi vstup Ukrajiny do EÚ a NATO. Ako však potvrdila Monika Beňová , na stretnutí s diplomatmi myšlienku vstupu Ukrajiny do EÚ podporil,“ uviedol Kmec.Podľa Kmeca Fico tak ukazuje, že nemá žiadne hranice. „Takéto klamstvá sa v zahraničnej politike nevyplácajú. Verejnosť sa môže oprávnene pýtať, ktorej tvári Roberta Fica má veriť," dodal poslanec.Ako na utorkovej tlačovej besede uviedol Fico, strana Smer-SD podporuje vstup Ukrajiny do EÚ, ak má krajina takúto ambíciu, avšak len v prípade, ak splnia podmienky vstupu, nemalo by to byť iba politické gesto.„Áno, sme pripravení pomôcť, lebo to obdobie prechodu k členstvu môže byť pomerne dlhé a naše skúsenosti, ktoré máme, môžu byť pre Ukrajinu veľmi cenné,“ vyjadril sa šéf Smeru-SD pričom dodal, že strana má výhrady voči tomu, aby Ukrajina bola členom Severoatlantickej aliancie (NATO).