Fico má síce v rukách najlepšie karty, ale Šimečka má po prvom kole neformálnych rozhovorov aj dobré správy

3.10.2023 (SITA.sk) - V sondovaní možnosti koalície bez Smeru-SD bude Progresívne Slovensko (PS) pokračovať aj napriek menšej pravdepodobnosti.Uviedol to predseda PS Michal Šimečka , ktorý v utorok dokončil prvé kolo neformálnych rozhovorov s predsedami strán budúcej možnej koalície.„Dobrou správou je, že zo všetkých strán je potvrdený záujem pokračovať v rozhovoroch a nenarazili sme na požiadavku, o ktorej by sme sa nevedeli ďalej rozprávať. Najlepšie karty má však v rukách stále Robert Fico - je víťaz volieb, disponuje najväčším počtom mandátom, aj poverením od pani prezidentky," uviedol Šimečka s tým, že PS do toho pôjde bez červených čiar s úprimným zájmom dohodnúť sa.O ďalších kolách rozhovorov a spätnej väzbe od partnerov bude Šimečka verejnosť súhrnne informovať.