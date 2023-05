Fico nám podľa Kollára prejedol budúcnosť, podpredseda Demokratov skritizoval aj Remišovú

Neriešené problémy samospráv

Fico nám prejedol budúcnosť

500-tisíc dôchodcov na hranici chudoby

19.5.2023 (SITA.sk) - Podpredseda strany Demokrati Miroslav Kollár si myslí, že bývalá ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová Za ľudí ) mohla urobiť viac v oblasti čerpania eurofondov „Ja som od začiatku kritizoval Veroniku Remišovú , pretože mohlo sa urobiť oveľa viac v reforme verejnej správy - tam sa neurobilo vôbec nič. A áno, mohlo sa urobiť oveľa viac aj v čerpaní eurofondov a najmä v nastavení ich čerpania tak, aby sa v reáli tie peniaze dostali do samospráv," povedal Kollár v relácii Karty na stôl týždenníka Plus 7 dní.Kollár dodal, že reforma verejnej správy je potrebná, viaceré kompetencie treba podľa neho decentralizovať a „rozpustiť do územia".Dlhoročný bývalý ústredný riaditeľ kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák (Hlas-SD) v relácii vyčítal vláde Eduarda Hegera, že neriešila problémy, s ktorými sa potýkajú samosprávy.„Rozdiel medzi tým, čo štát samosprávam zobral, a tým, čo dal na kompenzáciách pre mestá a obce, je tento rok 323 miliónov eur. To sú peniaze, o ktoré sú reálne v mínuse," poukázal Kaliňák. Hlas-SD očakáva od úradníckej vlády, že bude „svietiť a kúriť“, stabilizuje spoločenskú situáciu a pripraví správu o stave Slovenska. „Chceme, aby povedala jasne, aké obrovské problémy tu zanechala po sebe vláda a ministri," podčiarkol Kaliňák.Odobratie poverenia vláde a nástup úradníckej vlády zhodnotil slovami, že je to daň za politické experimenty neskúsených a nepripravených ľudí.Kollár reagoval, že Igor Matovič OĽaNO ) vyhral voľby s 25 percentami, na čo nemal pripravených ľudí. Jedným dychom však dodal, že predseda strany Demokrati Eduard Heger má skúsenosti z vládnutia v časoch krízy a ministri za Demokratov patrili „k tej lepšej časti ministrov, čo napokon ukazujú aj prieskumy".Zároveň podčiarkol, že kým Heger vládol v kríze, strana Smeru-SD, v ktorej pôsobili aj dnešní predstavitelia Hlasu-SD, boli pri moci 12 rokov v časoch hojnosti. Robert Fico nám prejedol budúcnosť. Teraz hovoríte, že v obciach nie sú vodovody, kanalizácia, ale na to boli eurofondy, a keby ich nerozkradli, tak Slovensko mohlo byť niekde úplne ďalej," myslí si Kollár.Vyzdvihol, že za posledný rok a pol prišli na Slovensko štyri veľké investície vrátane Volva za vyše miliardy eur.Veľa sa podľa neho urobilo aj v oblasti zdravotníctva, kde je však zároveň modernizačný dlh za stovky miliónov eur z predošlých období. Spomenul opatrenia v oblasti rodinnej politiky, zvýšenie prídavku na dieťa a daňový bonus. „Dôchodcovia dostali desaťkrát viac ako za Fica a päťkrát viac ako za Pellegriniho," doplnil Kollár.Michal Kaliňák mu kontroval, že vláda Eduarda Hegera nechala 500-tisíc dôchodcov na hranici chudoby. Vláda tiež podľa jeho slov navýšila dlh Slovenska o 24 miliárd eur.