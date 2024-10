Fico namiesto riešenia problémov ľudí lieta na dovolenky s kontroverznými osobami a bez ochranky, tvrdia Demokrati (video)

Neadekvátny čas na dovolenku

Bez ochranky

Alarmujúca situácia

Demokrati požadujú odpovede

29.10.2024 (SITA.sk) - Namiesto riešenia vysokých cien potravín, rozpadu policajného zboru či kolapsu zdravotníctva, lieta premiér Robert Fico na dovolenky súkromným tryskáčom, vyhlásila to strana Demokrati . Fico podľa mimoparlamentnej strany pravdepodobne letel do chorvátskeho Splitu s kontroverznými osobami prepojenými na podnikateľa Norberta Bödöra Demokrati kritizujú, že premiér aj napriek tomu, že ho nedávno postrelili, chodí mimo Slovenska údajne bez ochranky. Demokrati tak majú na premiéra v súvislosti s touto utajovanou cestou viacero otázok a žiadajú jasné odpovede.„Rozumiem potrebe oddychu, no prepáčte, ale v čase keď Slováci nevedia, čo skôr platiť - či drahé potraviny alebo hypotéky, a keď sa rozpadá policajný zbor a kolabuje zdravotníctvo, nepovažujem takúto dovolenku súkromným tryskáčom za adekvátnu," uviedol predseda Demokratov Jaroslav Naď s tým, že podľa ich informácií bol premiér v spoločnosti kontroverznej podnikateľky a poslanca Antona Stredáka Smer-SD ), ktorý je podľa neho známy ako pravá ruka Bödöra.To isté platí podľa Naďa aj pre spomínanú podnikateľku, ktorá sa venuje aj predajom luxusných nehnuteľností. Podľa Naďa je rovnako zaujímavé, že premiéra nesprevádzala ochranka.„Od ohavného atentátu na Fica tu počúvame, v akom ohrození sú všetci vo vláde na čele s Ficom. Ja to nespochybňujem, veď bol na ňom spáchaný ohavný zločin. No rozumiem tomu správne, že obavy platia iba na území Slovenska? Prepáčte, ale ak má bezpečnosť vládnych činiteľov hranice, tak som potom asi za moje vyše 20-ročné pôsobenie v bezpečnostných témach niečo nepochopil,“ dodal predseda Demokratov.Podľa Juraja Šeligu (Demokrati) je situácia alarmujúca. Pripomenul, že viac ako 2 000 lekárov dalo výpoveď, končí 2 400 policajtov, stúpajú ceny potravín, pričom premiér neprichádza s riešeniami.„Oddýchli ste si, ale teraz je čas, aby ste riešili reálne problémy Slovenska. Alebo si už hľadáte nové sídlo, kde sa po svojom funkčnom období chcete odsťahovať? Chápem, že sa pripravujete na dôchodok a pri mori je dobre, ale keď ste premiér, mali by ste sa venovať problémom ľudí,“ vyhlásil Šeliga s tým, že opakovane predsedu vlády vyzývajú, aby podnikol konkrétne kroky.„Opakovane vám ponúkame riešenia a opakovane všetko ignorujete. Pán premiér, ak nemáte záujem riešiť problémy ľudí a radšej chcete riešiť otázku bývania pri mori, tak podajte demisiu,“ dodal Šeliga.Demokrati chcú vedieť, či bol premiér v Chorvátsku, či si bol pozrieť nehnuteľnosť a či s ním bol aj poslanec Stredák. Rovnako chcú vedieť, kto platil let súkromným lietadlom, u koho býval a či bola prítomná aj kontroverzná podnikateľka. Demokrati doplnili, že pôvodný len zo Splitu do Bratislavy bol navyše nečakane zrušený a v letovom pláne pribudla zastávka v Prahe. Na Slovensko prišlo už menej ľudí. Demokrati sa preto premiéra pýtajú, prečo nastala táto zmena, a kto musel vystúpiť na letisku v Prahe.