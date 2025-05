Fico nás stiahol na historické dno v rebríčku slobody médií, hovoria poslanci hnutia Slovensko – VIDEO

Fico prispel k zvýšeniu napätia v spoločnosti

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Vláda živí a podnecuje konšpiračné médiá

Nedemokratická praktika





V aktuálnom celosvetovom rebríčku slobody tlače



"Slovensko je vo voľnom páde aj čo sa týka slobody tlače," zhodnotil šéf Reportérov bez hraníc pre krajiny



V aktuálnom celosvetovom rebríčku slobody tlače Reportérov bez hraníc sa Slovensko prepadlo o 9 miest a skončilo na 38. priečke. Dosiahlo tak najhorší výsledok za posledných 15 rokov a je na 19. mieste spomedzi 27 členských štátov EÚ."Slovensko je vo voľnom páde aj čo sa týka slobody tlače," zhodnotil šéf Reportérov bez hraníc pre krajiny Európskej únie a Balkánu Pavol Szalai pre Investigatívne centrum Jána Kuciaka . Slovensko podľa neho ide cestou Maďarska. To sa v aktuálnom rebríčku umiestnilo až na 68. mieste.

2.5.2025 (SITA.sk) - Slovensko sa v rebríčku slobody médií prepadlo za vlády Roberta Fica o 21 miest. Poslanci hnutia Slovensko tento fakt pripisujú neakceptovateľným krokom vlády, ako sú podpora konšpirátorov, extrémistov a neonacistov, legislatívne kroky vlády namierené proti slobode médií a zlá komunikácia predstaviteľov vládnej koalície s médiami."Úlohou každej vlády je vytvárať pre novinárov slobodné prostredie, aby novinári neboli pod tlakom mocných, ale mohli slobodne písať a kontrolovať predovšetkým vládnych politikov,” hovorí poslanec Národnej rady SR Gábor Grendel . "Vláda nerobí nič preto, aby sa sloboda médií zlepšovala, skôr naopak,” dodal.Podľa poslanca hnutia Rastislava Krátkeho premiér Fico svojím konaním intenzívne prispel k zvýšeniu napätia v spoločnosti, jeho vláda je netransparentná a zhoršila komunikáciu s verejnosťou, čo spôsobilo prepad na 38. miesto v celosvetovom rebríčku slobody tlače."Poradca premiéra Erik Kaliňák si chodí pre rady na ruskú ambasádu, Robert Fico chodí do Moskvy na školenia, ako kolaborovať s ruským režimom, tak sa nečudujme, že sme sa v rebríčku slobody médií prepadli o 21 miest,” povedal Krátky.Ľudia podľa neho strácajú dôveru v štátne inštitúcie a médiá preto, lebo premiér a jeho vládna koalícia živí a podnecuje konšpiračné médiá, alternatívne internetové stránky a chráni a obhajuje extrémizmus na Slovensku. Poukázal tiež na to, že Fico chráni a obhajuje ľudí, ako je konšpirátor Peter Kotlár , alebo neonacista Daniel Bombic , ktorý šíri nenávisť v spoločnosti a hovorí o tom, že chce vypáliť parlament.Hnutie Slovensko tvrdí, že koalícia Roberta Fica účelovo zmenila zákon o RTVS , aby sa zbavila vedenia RTVS a nedovolila riadne zvolenému riaditeľovi dokončiť svoje funkčné obdobie. Fico sa tiež vyhrážal redaktorovi súkromnej televízie, že jeho zamestnávateľ bude mať problém s predĺžením licencie, pretože sa mu nepáčila otázka redaktora.Hnutie ďalej upozornilo, že v roku 2020, keď Peter Pellegrini ešte ako premiér odovzdával moc, bolo Slovensko v spomínanom rebríčku na 35. mieste. V rokoch 2020 až 2023 vláda, ktorej najsilnejšou koaličnou stranou bolo OĽANO , dostala Slovensko na historicky najlepšie, 17. miesto v tomto celosvetovom rebríčku."Ak nám ľudia dajú dôveru, tak spravíme všetko pre to, aby sme sa v rebríčku slobody médií znova dostali na vysoké priečky, spravíme všetko pre to, aby si novinári mohli slobodne robiť svoju prácu,” hovorí predseda poslaneckého klubu Michal Šipoš Ministri vlády a ďalší predstavitelia koalície sa vyjadrili, že so zástupcami hnutia Slovensko nebudú diskutovať a chodiť do nedeľných politických diskusií. Predseda Šipoš tento fakt označil za nedemokratickú praktiku, ktorá bráni predstaviteľom hnutia prezentovať svoje názory a brániť sa, keď v diskusiách odznievajú útoky a nepravda na hnutie. Michal Šipoš sa zároveň poďakoval poctivým a čestným novinárom, ktorí hľadajú pravdu.