Utorok 27.1.2026
Archív správ
27. januára 2026
Fico navrhuje odmietnuť členstvo v Trumpovej Rade mieru, OSN nemôžeme nahrádzať novými inštitúciami
Premiér Robert Fico navrhuje, aby Slovensko s veľkým poďakovaním odmietlo členstvo v Trumpovej Rade mieru. O svojom postoji bude hovoriť v ...
27.1.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico navrhuje, aby Slovensko s veľkým poďakovaním odmietlo členstvo v Trumpovej Rade mieru. O svojom postoji bude hovoriť v stredu na rokovaní vlády, vypočuť ci chce aj koaličných partnerov.
„Nie sme zástancami toho, aby vznikali nejaké paralelné štruktúry k OSN, o ktorých celkom všetko nevieme,“ povedal Fico. Zdôraznil, že vláda SR nikdy nevynaloží žiadne členské na vstup do podobnej inštitúcie a určite nezaplatí miliardu dolárov za vstup do Rady mieru.
„Pozvanie do takejto inštitúcie nemôže byť spojené s takýmto členským. Po druhé, nie sme si celkom istí, či má byť Rada mieru orgánom všeobecným pre viaceré prípady, alebo je to ad hoc inštitúcia založená preto, aby sa venovala len Gaze a mala by dočasný charakter,“ poznamenal s tým, že nemôžeme nahrádzať OSN a Bezpečnostnú radu OSN nejakými novými inštitúciami.
Pozvánku do Rady mieru dostalo Slovensko podľa neho už minulý utorok, teda dva dni potom, ako sa vrátil zo stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v USA. Nebolo však od začiatku zrejmé, o čo ide, preto vláda nechcela reagovať „splašene“.
„My si myslíme, že treba reformovať medzinárodné inštitúcie ako OSN, ale nie ich rušiť. Ako Slovensko máme obrovský záujem stať sa nestálym členom Bezpečnostnej rady OSN v rokoch 2028 a 2029,“ podotkol premiér. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD) doplnil, že Slovensko podporuje dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu a Palestína do Rady mieru pozvánku nedostala.
„Nemôžeme jednoducho pristúpiť do organizácie, kde nevidíme tento finálny cieľ,“ hovorí Blanár. Fico pripomenul, že k Venezuele dal stanovisko, v ktorom konštatoval, že ide o hrubé porušenie medzinárodného práva a nerešpektovanie základných princípov, na ktorých stojí svet.
Podľa svojich slov očakával, že po takomto tvrdom vyjadrení dôjde k zrušeniu jeho návštevy USA. Stretnutie sa však uskutočnilo a bola podpísaná dohoda o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky, čo vnímal ako záujem Spojených štátov o ekonomickú spoluprácu so Slovenskom bez ohľadu na to, aké má SR stanoviská v oblasti medzinárodného práva.
„Na stretnutí v Spojených štátoch sme zdôrazňovali význam mierových rokovaní ako riešení akýchkoľvek konfliktov,“ dodal.
Zdroj: SITA.sk - Fico navrhuje odmietnuť členstvo v Trumpovej Rade mieru, OSN nemôžeme nahrádzať novými inštitúciami © SITA Všetky práva vyhradené.
