Fico nazval prezidentku Čaputovú americkou paničkou a zdá sa mu, že má rada fašistov aj nacistov (video)

17.5.2022 - Prezidentka sa rozhodla dať najvyššie štátne vyznamenania ľuďom, ktorí udávali v Slovenskom národnom povstaní (SNP) a bojovali proti nemu.Na tlačovej besede to vyhlásil predseda strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Podľa neho sa zdá, že prezidentka má rada fašistov a nacistov.Odporučil jej, aby sa neodvážila ísť okolo 29. augusta do žiadnej obce, lebo Smer-SD ju bude sprevádzať. „Čo je to za zrúdu," povedal Fico a o hlave štátu hovoril ako o „americkej paničke". „Keby mala Boha pri sebe, tak dnes zloží mandát prezidentky," tvrdil.Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a jej rozvoj a tiež za rozvoj ľudských práv a slobôd a ich ochranu získali od prezidentky 8. mája tohto roku in memoriam Albert Púčik, Eduard Tesár a Anton Tunega. Boli členmi odbojovej organizácie Biela légia.Popravili ich ako antikomunistov v roku 1951. Historik Adam Šumichrast v denníku Pravda uviedol, že spomínaní odbojári pôsobili v štruktúrach ľudáckeho režimu, ktorého ideológiou boli ovplyvnení. Všetci traja absolvovali Vyššiu vodcovskú školu Hlinkovej mládeže.Vedúci Kancelárie prezidenta Metod Špaček povedal, že ocenenie reprezentantov Bielej légie Púčika, Tesára a Tunegu komisii pre štátne vyznamenania navrhla obvyklým postupom Nadácia Antona Tunegu.„Súčasťou návrhu bolo zdôvodnenie historika Róberta Letza, ktorý vyzdvihuje ich zásluhy v boji so vznikajúcim komunistickým režimom. Príbeh tejto trojice nie je verejnosti neznámym príbehom a neotvorilo ho udelenie štátnych vyznamenaní. Sú už nositeľmi štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ich pamätník posvätil kňaz Anton Srholec, na pietnych spomienkach pri výročiach ich popravy sa pravidelne zúčastňujú najvyšší predstavitelia štátu. Napriek tomu vnímame a nepodceňujeme, akú intenzívnu polemiku príbeh uvedených troch mladých mužov spôsobil,“ vysvetlil Špaček, ktorého reakciu agentúre SITA sprostredkoval hovorca prezidentky Martin Strižinec