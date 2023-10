Fico: Nebudeme súhlasiť s niečím len preto, že sa to patrí (video)

Vlastné suverénne postoje

Prvý plán zahraničných iniciatív

Oživenie V4

30.10.2023 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico Smer-SD ) si praje, aby slovenská zahraničná politika nebola taká konzervatívna, ťažkopádna a neschopná prezentovať slovenské národné záujmy.Informoval o tom po pondelkovej návšteve Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR , kde uviedol do funkcie nového ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD).Ako predseda vlády vyhlásil, nič sa nemení na základnej zahraničnopolitickej orientácii. Premiér sa vyjadril, že si vážia členstvo v EÚ a v NATO , no neznamená to, že nebudú vyslovovať vlastné suverénne postoje. „Nebudeme súhlasiť s niečím len preto, že sa to patrí," vyhlásil premiér.Ako Fico pri príležitosti návštevy rezortu diplomacie pripomenul, Slovensko nebude podporovať Ukrajinu vojensky, no na humanitárnu pomoc, ak ju bude Ukrajina potrebovať, je pripravené.„Teší ma, že je na stole myšlienka pomoci Ukrajine, pokiaľ ide o odmínovanie," doplnil Fico a pokračoval, že s novým ministrom urobili aj prvý plán zahraničných iniciatív a majú záujem ako prvú krajinu navštíviť Českú republiku, ale aj Berlín, Budapešť a po zostavení vlády aj Poľsko.Predseda vlády pripomenul vedeniu rezortu diplomacie aj dôležitosť spolupráce krajín V4. Ako Blanár potvrdil, záväzky voči EÚ a NATO, ako aj voči iným organizáciám, ktorých je Slovensko členom, si budú plniť, no budú brať do úvahy národné záujmy Slovenska.Aj podľa nového šéfa diplomacie je kľúčové oživiť V4, pretože je významným partnerom v mnohých témach.Ako Blanár ďalej informoval, v súčasnosti pracujú na programovom vyhlásení vlády a ubezpečil, že nebudú nič meniť z toho, čo hovorili pred voľbami. Blanár dodal, že témou bude aj migrácia, ktorú podľa neho bývalá vláda podcenila.