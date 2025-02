Fico necestoval do USA hájiť Slovensko, ale po fotku s Trumpom, tvrdia Korčok a Valášek

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

21.2.2025 (SITA.sk) - Členovia predsedníctva Progresívneho Slovenska Tomáš Valášek kritizovali cestu Roberta Fica do USA, ktorú považujú za osobnú a zameranú na vnútropolitické ciele. Podľa nich nemá nič spoločné s presadzovaním záujmov Slovenska.„Toto nie je cesta slovenského premiéra, ale osobná cesta Roberta Fica, ktorá má len a len vnútropolitické ciele. Jediným zmyslom tejto návštevy je získať fotografiu s prezidentom USA a demonštrovať tak po stretnutiach s Vladimírom Putinom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom politiku na všetky svetové strany,“ vyhlásil Ivan Korčok.„Keby Robert Fico naozaj obhajoval slovenské záujmy, Donald Trump by od neho počul, že mu nič nedáva právo útočiť na európske inštitúcie.... A že nemá žiadne právo chcieť po krajinách ako Dánsko, aby sa vzdali Grónska, lebo to je pre menšie európske krajiny cesta do pekla. Americký prezident by mal tiež počuť, že vojna na Ukrajine sa musí, samozrejme, skončiť, ale tak, aby z Ukrajiny ostala silná, suverénna a obranyschopná krajina. Lebo následky zlej dohody s Putinom si odskáče Slovensko, nie Amerika, tá je ďaleko. Žiaľ, nič z tohto sa nestane, lebo Fico si šiel do USA po fotku s Trumpom, nie hájiť záujmy Slovenska,” dodal Valášek.