Fico nedokázal Pellegrinimu ponúknuť post premiéra, progresívci s ním však rokovali aj o obsadení ministerstva vnútra

Čakajú na Pellegriniho vyjadrenie

Obsadenie ministerstva vnútra

10.10.2023 (SITA.sk) - Robert Fico Smer-SD ) nedokázal Petrovi Pellegrinimu Hlas-SD ) ponúknuť post premiéra. Uviedol to predseda Progresívneho Slovenska (PS) s tým, že PS dalo Pellegrinimu túto ponuku aj napriek lepšiemu volebnému výsledku a silnejšiemu mandátu. Šimečka potvrdil, že PS naďalej komunikuje na všetkých úrovniach s predstaviteľmi strán, ktoré by mohli zložiť štvorkoalíciu. Ako dodal, všetko momentálne stojí na strane Hlas, PS čaká na vyjadrenie Pellegriniho k ich ponuke.„Veľký posun sa nám podaril aj v rokovaniach s Kresťanskodemokratickým hnutím (KDH) . Chcem ešte raz oceniť jasné rozhodnutie ich predsedníctva o vylúčení Smeru a pokračovať v rozhovoroch s PS a inými stranami potenciálnej štvorkoalície," vyhlásil Šimečka s tým, že si je istý, že s KDH by sa vedeli dohodnúť.„Aj včera sme mali s Milanom Majerským (KDH) konštruktívne stretnutie, z ktorého bola jasná ochota ďalej jednať aj s Pellegrinim," doplnil Šimečka.Pokračoval s tým, že Pellegrini dostal ponuku, ktorá by stranu Hlas v budúcej vláde postavila na úroveň PS ako počtom, tak aj silou ministerstiev.„Tlmočili sme mu dokonca aj ochotu rokovať o obsadení ministerstva vnútra - napríklad o scenári, že post by obsadila iná koaličná strana ako PS a Hlas, alebo niektorá z nezávislých osobností, na ktorej by bola v štvorkoalícii zhoda," informoval predseda PS a uzavrel, že zostáva veriť, že predchádzajúce rozhovory myslel Pellegrini úprimne a že využije čas na rokovania aj s predstaviteľmi štvorkoalície.