Fico nemá potenciál mierotvorcu, uviedli kresťanskí demokrati. Hnutie reaguje na premiérov nápad na hostenie mierových rokovaní

Fico ako mierotvorca

Bude Slovensko hostiť mierové rozhovory?

27.12.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico podľa opozičného KDH nemá potenciál mierotvorcu. Hnutie to skonštatovalo v súvislosti s medializovaným informáciami, že Slovensko by mohlo hostiť mierové rokovania týkajúce sa ukončenia vojny na Ukrajine.KDH v tejto súvislosti zdôrazňuje, že mierotvorcu predurčujú pre túto významnú pozíciu predovšetkým kroky a rešpekt všetkých zúčastnených strán, a to najmä dvoch strán, medzi ktorými by mali mierové rokovania prebiehať.„Keď si zrekapitulujeme tok udalostí posledných dní, premiér Fico nevytvára tento potenciál. Pred niekoľkými dňami mal ostrú výmenu s prezidentom (Volodymyrom) Zelenským . Na summite hláv štátov EÚ sa postavil opäť na opačnú stranu vo významných geopolitických otázkach," zdôraznilo hnutie. Ako ďalej pripomenulo, premiér následne cestoval do Moskvy bez toho, aby informoval občanov svojej krajiny o účele svojej cesty.„A to napriek tomu, že Ruská federácia zaradila Slovenskú republiku na zoznam nepriateľských štátov. O tom, že jej hlavným bodom boli dodávky ruského plynu na Slovensko, sme sa najskôr dozvedeli z úst ruského ministra zahraničných vecí (Sergeja) Lavrova ," uviedlo KDH.Ako doplnilo, informáciu, že išlo aj o možných mierových rokovaniach sa verejnosť dozvedela v čase, keď Rusko zintenzívnilo útoky na Ukrajinu a ruský minister zahraničných vecí zopakoval, že prímerie je cesta nikam.Ruský prezident Vladimir Putin povedal, že je otvorený tomu, aby Slovensko po inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa hostilo potenciálne mierové rozhovory.Počas tlačovej konferencie po stretnutí Najvyššej eurázijskej hospodárskej rady v odpovedi na otázky novinárov Putin povedal, že slovenskí predstavitelia „radi poskytnú svoju vlastnú krajinu ako platformu na rokovania. Nie sme proti, ak na to príde. Prečo nie? Keďže Slovensko má taký neutrálny postoj".