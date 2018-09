Fico: Obedy pre školákov zadarmo by mali byť od 1. januára 2019

Na archívnej snímke vpravo v popredí predseda strany SMER - SD Robert Fico, vľavo v pozadí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. septembra (TASR) – Obedy pre všetkých žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl by mali byť zadarmo od 1. januára 2019. Uviedol to v utorok počas tlačovej konferencie predseda strany Smer-SD Robert Fico.Toto sociálne opatrenie strany Smer-SD sa týka skupiny detí, ktorá predstavuje zhruba 516.000 žiakov základných škôl a posledných ročníkov materských škôl.povedal Fico.Každé dieťa by tak malo od štátu dostať 1,20 eura na deň na stravovanie. Za jeden školský rok je to pre jedno dieťa zhruba 120 eur. "Dokopy bude toto opatrenie stáť približne 117 miliónov eur," povedal Fico.V prípade, že sa obedy zadarmo v nasledujúcom roku osvedčia, strana bude uvažovať o zavedení tohto opatrenia aj pre stredoškolákov.V školských zariadeniach sa podľa ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD) vlani stravovalo 381.000 detí.povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (Smer-SD).vysvetlil. Ako doplnil Richter, v prípade, že školy nie sú vybavené kuchyňou, budú pre žiakov financované desiate.