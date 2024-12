Fico odmietol medializované informácie o nefunkčnosti parlamentu, poukázal na plynule schválené zákony – VIDEO

Premiér vyzval médiá, aby neklamali

Schvaľovanie ďalších zákonov

Mimoriadna schôdza parlamentu

2.12.2024 (SITA.sk) - Premiér Smer-SD ) sa v pondelok na tlačovej besede po skončení koaličnej rady vymedzil voči medializovaným informáciám o tom, že by Národná rada (NR) SR nefungovala a nebola uznášaniaschopná."Prosím vás, parlament bol dvakrát neuznášaniaschopný. Raz preto, lebo jeden poslanec vládnej koalície sa pomýlil, a druhýkrát kvôli nedohode na jednom návrhu, ktorý sa týka športových zákonov," zdôraznil Fico a dodal, že NR SR schválila plynule 40 zákonov. "Ja ich nestíham podpisovať na úrade vlády," poznamenal.Premiér ale otvorene pripustil, že si uvedomujú, že väčšina 76 poslancov, ktorými koalícia v súčasnosti disponuje, je veľmi tesná a ťažko sa s ňou vládne. V tomto smere sa obrátil na médiá a vyzval ich, aby neklamali a nezavádzali pri informovaní o dianí v parlamente."Zatajujete dobré informácie a vytvárate úplne inú realitu, než aká je," vyjadril sa na adresu médií a dodal, že najlepšou odpoveďou na to bude schválenie štátneho rozpočtu, očakáva, že najdôležitejší zákon roka v utorok 3. decembra v parlamente prejde.Fico sa tiež vyjadril aj k schvaľovaniu ďalších zákonov. Avizoval, že NR SR prerokuje aj návrh infozákona, ktorý do parlamentu vrátil prezident Peter Pellegrini "Je tu dohoda vládnej koalície, že zahlasujeme za infozákon v takej podobe, v akej bol predložený a schválený v NR SR, teda nebudeme akceptovať pripomienky pána prezidenta," uviedol Fico. Podotkol, že rešpektujú Pellegriniho právo veta, no dodal, že aj oni majú právo povedať, či s návrhmi na zmenu od hlavy štátu súhlasia, alebo nie.Fico tiež avizoval, že na budúci týždeň sa bude konať mimoriadna chôdza parlamentu, ktorá sa má týkať "agresivity na opozičných mítingoch, kde boli transparenty hovoriace o tom, že atentát sa nestal, že máme ísť všetci do väzby". To sa podľa premiéra týka jeho osoby, prezidenta, tiež ďalších predstaviteľov strán Hlas-SD "Predpokladám, že táto schôdza otvorí priestor aj na diskusiu ku správe, ktorú pripravuje príslušný orgán, a ktorá a týka atentátu z 15. mája 2024 v Handlovej," uviedol.