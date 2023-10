Fico odpustí Pellegrinimu kiks s prezradením mien ministrov. Politológ tvrdí, že „špinavé prádlo“ nebudú prať na verejnosti

Koniec vlády chaosu a prekáračiek

Pellegrini len zoficiálnil mená

17.10.2023 - Politológ Tomáš Koziak neočakáva, že z porušenia dohody o neinformovaní verejnosti o nominantoch na nových ministrov za stranu Hlasu-SD vznikne konflikt, ktorý by vzbudil čo i len trochu podozrenie o tom, že v novej koalícii niečo nefunguje.Koziak tak reagoval na predstavenie mien nových ministrov lídrom Hlasu Petrom Pellegrinim na utorkovej tlačovej besede. Predseda strany Smer - sociálna demokracia Robert Fico v pondelok po podpise koaličnej zmluvy avizoval, že mená členov vlády predstaví najprv prezidentke Zuzane Čaputovej a až následne o nich budú informovať verejnosť.Politológ si myslí, že Fico kiks predsedu Hlasu-SD prehliadne a nebude ho otvorene kritizovať. Nová vláda si podľa neho zakladá na tom, že chce vládnuť iným spôsobom ako predošlé garnitúry.„Chce ukončiť vládu chaosu, vládu prekáračiek. Keď budú potrebovať prať špinavé prádlo, nebudú to chcieť robiť na verejnosti a povedia si to maximálne medzi sebou,“ povedal.Podľa Koziaka je ťažké povedať, prečo sa Pellegrini rozhodol prezradiť mená nových ministrov skôr, ako boli doručené prezidentke, a tvrdí, že ide skôr o záležitosť gentlemanskej dohody.„Mená ministrov, ktoré navrhla strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) boli dostatočne známe, myslím, že tam nenastal žiaden posun. Pellegrini v podstate nepovedal nič nové, len zoficiálnil to, o čom sa hovorilo,“ uviedol Koziak pre agentúru SITA.Nezverejnenie mien pred tým, ako sa s nimi oboznámi hlava štátu, má podľa neho svoj význam. Prirovnal to k situácii, keď sa diplomat či veľvyslanec menuje do funkcie. V tomto prípade sa podľa Koziaka s konkrétnym menom prichádza za krajinou, ktorá ide veľvyslanca prijať.„Slúži to na to, aby nebol politik, ktorý by bol neakceptovateľný na post veľvyslanca, vystavený trápnej situácii, že ho z nejakého dôvodu nechcú," spresnil.