Fico ohlásil rozdelenie 10 miliárd eur na riešenie povodňových škôd v krajinách EÚ. Koľko dostane Slovensko? (video+foto)

V čom bude spočívať podpora?

Investičný dlh vo vodohospodárskej politike

20.9.2024 (SITA.sk) - Predseda vlády SR Robert Fico v piatok na tlačovej konferencii informoval o výsledkoch rokovania premiérov krajín postihnutých záplavami predsedníčkou Európskej komisie (EK) vo Vroclave.„Míting bol krátky, ale mimoriadne efektívny. Predsedníčka EK prišla na stretnutie s návrhom, aby sa v rámci kohézie rozdelilo 10 miliárd eur medzi postihnuté krajiny," vyhlásil Fico. Z celkovej sumy získa Poľsko päť miliárd eur, Česko dve miliardy, Slovensko jednu miliardu, Rakúsko pol miliardy a Rumunsko 1,5 miliardy eur.„Aby som priblížil situáciu v čom bude spočívať podpora. Okrem špeciálnych fondov ako je fond solidarity, existujú v Európskej únii (EÚ) aj Kohézne fondy, ktoré slúžia na vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi EÚ. V rámci kohéznych fondov máme určitý objem peňazí, ktoré patria nám. EÚ nám hovorí, že je náročné čerpať tieto fondy, preto ponúkla takéto riešenie. Zoberte si z tých peňazí miliardu a my vám garantujeme, že nebude potrebná spoluúčasť štátu. Financie budú teda priamo použité z európskych fondov," vysvetlil Fico s tým, že na stretnutí riešili aj otázky, či financie budú smerovať aj na preventívne opatrenia alebo len na odstraňovanie škôd.Fico doplnil, že s ministrami životného prostredia, vnútra dopravy, či investícií okamžite začnú intenzívny dialóg s EK „Chceme poznať rozsah projektov, ktoré spadajú do toho rámca. Ak zaberieme a EK bude tak flexibilná ako včera, tak verím, že peniaze budeme vedieť použiť nie len na opravu ciest ale aj na preventívne opatrenia," zdôraznil premiér. Na záver sa poďakoval všetkým ľuďom za ich prácu a zvládnutie záplav.Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba SK doplnil, že Slovensko má vo vodohospodárskej politike obrovský investičný dlh. Slovenský vodohospodársky podnik bol za posledné roky veľmi technicky podvyživený.„Viete, že pripravujeme veľké investície čo sa týka nových turbín na vodnom diele v Gabčíkove. Ja už dnes môžem povedať, že najrizikovejšie na celej záplave bolo, že jedna turbína je v dlhodobom servise a ďalšie dve sú rizikové. Jedna nám dokonca vypla, ale dokázali sme ju nahodiť. Dôležité však bolo, že sme to vedeli zmanažovať," vysvetlil Taraba s tým, že turbíny plánujú vymeniť.Dodal, že jedna miliarda je obrovská pomoc a nie len v envirorezorte pripravia projekty na čerpanie pomoci. Taraba na záver povedal, že veľa štátov ich kontaktovalo, nakoľko by radi zdieľali skúsenosti Slovenska do budúcna.