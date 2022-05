Fico opäť roztáča referendovú propagandu. Podľa Šeligu mu však nejde o občanov, ale o ochranu svojich ľudí

Fico vysiela jasný odkaz

Referendum s jednou otázkou

31.5.2022 (Webnoviny.sk) - Robert Fico opäť roztáča referendovú propagandu, nejde mu však o občanov. Jeho cieľ je jasný, odkázať všetkým súdeným a odsúdeným, že on tu stále je a bojuje za nich. Preto načasovanie nie je náhodné, téma referenda opäť ožíva po odsúdení Dušana Kováčika za úplatky na 8 rokov. Na sociálnej sieti to uviedol poslanec Národnej rady SR (NR SR) Juraj Šeliga (Za ľudí).Podľa poslanca chce Fico vyslať jasný odkaz ďalším ľuďom.„Nerozprávajte, nespolupracujte, ja sa o vás postarám. Nespolupracujte, urobím všetko preto, aby som sa dostal k moci a pomôžem vám. Nespolupracujte a budete odmenení,“ mienil Šeliga.Podľa neho Fico vie, že je zle, vie, že Dobytkár, Očistec, Judáš sú na súde a spravodlivosť sa blíži aj k nemu. „Nenechajme sa pomýliť, referendum neplánuje pre občanov, ale pre svojich ľudí,“ uzavrel Šeliga.Predsedníctvo strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) má vo štvrtok 2. júna predstaviť jedinú otázku do referenda, ktorá sa bude týkať predčasných volieb. Podľa Smeru-SD by sa referendum mohlo konať v ten istý deň ako spojené komunálne a regionálne voľby.Predpokladá sa, že tieto voľby sa uskutočnia koncom októbra tohto roka. Na vypísanie referenda je potrebné v petícii vyzbierať aspoň 350-tisíc podpisov a predložiť ich hlave štátu.