Fico opäť „vytiahol“ Sorosa, vraj ovplyvňuje chod Slovenska a Čaputová ide na samit NATO s jeho pokynmi (video)

10.7.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová ide na samit Severoatlantickej aliancie (NATO) do litovského Vilniusu s pokynmi z americkej ambasády a od finančníka Georgea Sorosa Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer-SD Robert Fico . Doplnil, že je úplne evidentné, že Soros ovplyvňuje chod štátu a on sám priznal, že financoval Čaputovú.Na summite vo Vilniuse by sa malo rozhodovať o prípadnej pozvánke pre Ukrajinu do aliancie. Podľa Fica by stanovisko Slovenska v tejto oblasti mala hlava štátu konzultovať s premiérom a šéfom parlamentu. „Pretože predseda vlády garantoval spoločne s predsedom parlamentu väčšinu v národnej rade," zdôraznil Fico.Zároveň sa opýtal, akú garanciu má prezidentka, keď bude hlasovať za pozvanie Ukrajiny do NATO, že to parlament ratifikuje. „Veď ona nemôže tušiť, ako bude vyzerať (po voľbách, pozn. SITA) parlament," dodal Fico.