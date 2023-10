Fico opätovne hľadá imaginárneho nepriateľa, reagujú SaS a progresívci na „divadlo“ spojené s nelegálnou migráciou

Veľkolepé divadlo

Migračná kríza na Slovensku

Fico hľadá imaginárneho nepriateľa

31.10.2023 (SITA.sk) - Nová vláda Smer-SD ) svojím „divadlom“ na hranici odkláňa pozornosť od personálnych čistiek v polícii. Myslí si to strana Sloboda a Solidarita (SaS) a hnutie Progresívne Slovensko (PS) . SaS je toho názoru, že hranice je potrebné chrániť, avšak musí ísť o skutočnú ochranu, nie o „úbohé divadlo“.„Fico s ministrom vnútra Hlas-SD ) hrajú veľkolepé divadlo v lese s vodným delom, koňmi a dronmi, hoci nemáme peniaze a migrácia klesá,“ uviedol poslanec a tímlíder SaS pre bezpečnosť Juraj Krúpa Podľa neho to dokazuje aj fakt, že polícia nechytila žiadneho migranta a výsledkom sú len vysoké účty, ktoré by mala vláda podľa poslanca zaplatiť zo svojho. Krúpa sa zamýšľa aj nad tým, čo sa stane s migrantmi, ktorých polícia na hranici s Maďarskom zachytí, keď nefunguje readmisná dohoda s Budapešťou.„Jediné, čo môže polícia urobiť, je eskortovať ich na naše územie a postarať sa o nich. Keď už má Fico s maďarských premiérom Viktorom Orbánom taký priateľský vzťah, prečo s ním nehovorí o tom, aby začalo Maďarsko readmisnú dohodu rešpektovať a napĺňať?“ pýta sa Krúpa.Fico by si mal podľa poslanca uvedomiť, že Slovensko migračnú krízu samé nevyrieši. Krúpa navrhuje, aby predseda vlády namiesto vyhrážania sa Bruselu začal riešiť migračný pakt, ktorý má pomôcť migráciu zvládnuť a rovnako má chrániť práva migrantov. Líder PS Michal Šimečka na margo policajného zásahu proti migrantom na sociálnej sieti napísal, že politika sa nerobí krikom na tlačových besedách ani vojenskými manévrami.„Vodné delo, termovízia, drony, vojaci, kone a psy viedli k “chyteniu“ presne nula migrantov. Fico postupuje ako vždy - hľadá imaginárneho nepriateľa (tentoraz migrantov), aby odviedol pozornosť od skutočných problémov (tentoraz jeho čistky v polícii a neriešenie ekonomických problémov Slovenska),“ uviedol Šimečka.Avizoval, že Fica sa budú pýtať, koľko stála jeho pondelková „dymová clona“. Hnutie PS tvrdí, že počty migrantov dramaticky klesajú už niekoľko týždňov aj v iných krajinách na juh od Slovenska.