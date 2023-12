Fico: Opoziční europoslanci sa klamstvami pokúšajú poškodiť SR

Slovenskí opoziční europoslanci sa klamstvami pokúšajú za každú cenu poškodiť Slovenskú republiku. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v reakcii na stredajšiu (13. 12.) diskusiu v Európskom parlamente (EP) s európskym komisárom pre spravodlivosť Didierom Reyndersom o rušení kľúčových protikorupčných štruktúr a dôsledkoch pre právny štát. Premiér tvrdí, že slovenská opozícia posiela predstaviteľom Európskej komisie (EK) a parlamentu klamstvá o pripravovanej novelizácii trestného zákona. Dodal, že vláde nič nebráni pokračovať v legislatívnom procese.





"Je doslova neuveriteľné, že slovenskí opoziční europoslanci žiadajú Európsku komisiu, aby potrestala Slovensko nevyplatením európskych fondov, veriac, že to poškodí slovenskú vládu v očiach verejnosti," uviedol premiér. Dodal, že v liste z 5. decembra hrubo zavádzali, keď upozorňovali európske inštitúcie na návrh vlády zrušiť Špecializovaný trestný súd. Podľa premiéra to nemá s realitou nič spoločné, pretože vláda navrhuje zrušiť len Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP).Premiér skonštatoval, že Reynders v diskusii potvrdil a ocenil komunikáciu komisie s vládou SR k novelizácii. "Vo všeobecnosti povedal, že EK môže použiť všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, vrátane finančného nátlaku, ak reformy idú proti právnemu štátu. To je všeobecné pravidlo, ktoré platí pre všetky členské krajiny EÚ. Naviac zrušenie ÚŠP nemá nič spoločné ani s európskym právom, ani s právnym štátom," tvrdí Fico. Mrzí ho však, že komisár "úmyselne neuviedol dôvody, pre ktoré vláda SR pristupuje k zrušeniu ÚŠP". Poukázal pritom na rozhodnutia súdov o porušení ľudských práv.Diskusia v EP sa zamerala na návrhy zmien v trestnom zákone, ktoré nedávno predložila vláda SR. Poslanci diskutovali s komisárom o navrhovanom zrušení ÚŠP, ale aj o možnom zmiernení sankcií za korupčné a iné trestné činy na Slovensku.EP by mal v nadväznosti na rozpravu prijať aj nelegislatívne uznesenie. O jeho znení budú poslanci hlasovať pravdepodobne počas nasledujúceho plenárneho zasadnutia 15. až 18. januára 2024 v Štrasburgu.