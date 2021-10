Fico označil Orbána za dravca, ktorý prahne po slovenských pozemkoch. Viní z toho slabú vládu Hegera (video)

Správa sa ako dravec

7.10.2021 - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) podá v piatok 8. októbra návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady SR (NR SR).Dôvodom je, že Maďarsko skupuje na Slovensku nehnuteľnosti a môže chystať aj nákup slovenských pozemkov. Na štvrtkovej tlačovej konferencii to povedal predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico.Maďarský premiér Viktor Orbán podľa Fica chápe, že na Slovensku je bezvládie a môže tu realizovať svoje plány. Viniť z toho je podľa neho potrebné Eduarda Hegera (OĽaNO) a jeho vládu. Expremiér dodal, že sa na to nechce pozerať a preto podáva návrh na zvolanie schôdze NR SR.Zároveň žiada, aby vláda vysvetlila, čo ide robiť preto, aby sa pôda, lesy a historické budovy nedostali do rúk iných štátov.

„Orbán sa správa ako dravec, ktorý zavetril starú krívajúcu laň,“ povedal Fico. „Voda, pôda a lesy je niečo, čo je viac hodnotné ako zlato a diamanty,“ dodal. Poukázal na to, že jeho vláda ochránila už v minulosti SR pred predajom slovenskej pitnej vody či pozemkov do zahraničia.

Špeciálny fond

Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok (nom. SaS) po stretnutí so svojím maďarským rezortným kolegom Pétrom Szijjartóom v utorok 5. októbra povedal, že chce, aby maďarská vláda všetky svoje aktivity na území Slovenska konzultovala vopred a vykonávala ich len po súhlase Slovenska.Narážal tak na to, že Maďarsko zakúpilo niektoré budovy v Košiciach a vytvorilo aj špeciálny fond, ktorý má slúžiť na nákup poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy.