Fico označil poznámku Erika Kaliňáka o Rusoch v Užhorode za cynickú poznámku, nemieni ju korigovať

Moskovská cesta Blahu

Nebude kárať kolegov

8.3.2025 (SITA.sk) - Nebudem nič korigovať a poviem niečo iné, reagoval predseda vlády SR Robert Fico Smer-SD ) na margo nedávnych vyjadrení slovenského europoslanca a podpredsedu strany Smer-SD Erika Kaliňáka Ten sa nedávno v relácii 1 na 1 z produkcie portálu interez.sk vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mala by SR spoľahlivého suseda. Podľa jeho slov by bolo Rusko dôveryhodnejšie ako Ukrajina.„Vyjadrenia Erika Kaliňáka vnímam ako cynickú poznámku," dodal Fico v relácii STVR Sobotné dialógy. Samotný Kaliňák to podľa neho za takúto poznámku označil.V súvislosti s moskovskou cestou ďalšieho slovenského europoslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD) premiér prízvukoval, že Slovensko nestráca dôveru zahraničných partnerov. Blaha sa v Moskve stretol s viacerými ruskými predstaviteľmi, medzi inými aj so šéfom ruskej tajnej služby.Fico dodal, že on sám sa stretol s ruským prezidentom Vladimirom Putinom . „Čo mám ja teraz niekomu vyčítať, že sa stretáva s ruskými predstaviteľmi?" spytoval sa.„Komu sa mám ospravedlňovať za to, že sa Ľuboš Blaha stretne s predstaviteľmi Ruskej federácie, keď som sa stretol s prezidentom?" dodal. Zdôraznil, že podporuje komunikáciu aj rokovania a že na svojich kolegov nebude útočiť a kárať ich za to, že robia zahraničnú politiku na štyri svetové strany.Fico sa taktiež vyjadril, že slovenská opozícia „kvičí", zakaždým, keď on sám niekam vycestuje, či už je to Čína, Rusko, Spojené štáty americké, alebo Turecko. Doplnil, že sa stále plánuje zúčastniť na oslavách konca druhej svetovej vojny v Moskve.