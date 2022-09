Fico označil za šialené, že Brusel navrhuje odňať Maďarsku miliardy z eurofondov. Reagoval aj Heger

Predĺženie lehoty

Kondicionalita právneho štátu

19.9.2022 (Webnoviny.sk) - Návrh Európskej komisie o odňatí 7,5 miliardy eur z eurofondov Maďarsku nie je možné vetovať a o jeho výslednej podobe rozhodne kvalifikovaná väčšina krajín po uplynutí mesačnej lehoty. Uviedol to premiér Eduard Heger OĽaNO ) v reakcii na vyjadrenie predsedu Smer-SD Roberta Fica v nedeľnej diskusii RTVS O 5 minút 12.Fico označil za „šialené“, že Európska komisia navrhuje odňať Maďarsku 7,5 miliardy eur z eurofondov a povedal, že Slovensko by malo toto rozhodnutie vetovať. Podľa Hegera je vláda pripravená podporiť predĺženie lehoty o ďalšie dva mesiace, aby Maďarsku dopriala viac času na rokovanie.„Koalíciu budem priebežne o tomto vývoji informovať, a rozhodnutie, ako budeme hlasovať, prijmeme až v momente, keď budeme poznať, aká je finálna ponuka na maďarskej strane. Dnes to povedať nevieme a ani nemôžeme, a to aj s ohľadom na férový proces," skonštatoval premiér.Európska komisia podľa Hegera koná v zmysle toho, čo schválili členské krajiny Európskej únie (EÚ) pri schvaľovaní rozpočtu Únie na sedem rokov. Do toho patria aj všetky eurofondy na roky 2021 – 2027. EÚ vtedy prijala kondicionalitu právneho štátu, ktorá má pomôcť v boji proti zneužívaniu eurofondov v členských štátoch.Rozhodnutie Európskej komisie nie je trest za výroky maďarského premiéra Viktora Orbána , ale za porušenia princípov právneho štátu a nedostatočný boj proti korupcii, napísal Heger na svojom profile na sociálnej sieti. „Zabrániť zneužívaniu eurofondov je napokon aj priorita mojej vlády. Slovensko veľmi dobre vie, čo znamená rozkrádanie eurofondov za čias bývalých vlád," hovorí Heger.Medzi Maďarskom a Európskou komisiou prebieha podľa jeho slov aktuálne veľmi intenzívna komunikácia o súbore opatrení, ktoré je pripravené prijať s cieľom posilniť štruktúry na ochranu fondov EÚ, aby k pozastaveniu čerpania dôjsť nemuselo, čo je preferovaný scenár.