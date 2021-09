Fico oznámil prezidentke Čaputovej, že Smer-SD plánuje protesty. Nezabudol ani na kritiku

Prezidentka je podľa Fica nečinná

Prezidentke vytkol aj zmarenie referenda

27.9.2021 (Webnoviny.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) plánuje v októbri a novembri zorganizovať protestné zhromaždenia. Predseda strany Robert Fico o tom v pondelok na stretnutí informoval prezidentku Zuzanu Čaputovú. Tá si do prezidentského paláca pozvala nielen predsedu opozičnej strany, ale aj predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO).Témou ich stretnutí malo byť dianie v bezpečnostných zložkách a celková situácia na Slovensku. Fico prezidentke zdôraznil frustráciu a hnev slovenskej spoločnosti a nevyhnutnosť prezidentského úradu dôraznejšie reagovať na útoky vládnej koalície na sociálny štát. Uviedol to vo svojom profile na sociálnej sieti.Predseda strany Smer-SD Zuzane Čaputovej hovoril aj o neschopnosti vlády riešiť najakútnejšie sociálnej výzvy.„Uviedol som pani prezidentke celý rad konkrétnych prípadov manipulácie trestných konaní, zneužívania právomoci verejných činiteľov, korumpovania udavačov a nespravodlivostí, ktoré vyžadujú kritiku z úst hlavy štátu,“ pokračoval Fico, podľa ktorého je prezidentka nečinná v otázkach deštrukcie právneho štátu a zneužívania trestného práva.„Jedinou cestou, ako zmierňovať stupňujúce sa napätie v spoločnosti, je dať právo ľudom rozhodnúť o konaní predčasných parlamentných volieb v referende,“ doplnil. Prezidentke vytkol aj „zmarenie referenda podaním návrhu na ústavný súd“. Fico oznámil prezidentke, že jej doručia dve otázky do ďalšej petičnej akcie.„Budeme čakať na jej reakciu. Ak oznámi, že otázky nepodá na posúdenie ústavnému súdu, tak začneme zbierať podpisy. Pokiaľ sa rozhodne opätovne iniciovať konanie na ústavnom súde a opätovne sa pokúsi referendum zmariť, bude to mať nedozerné následky pre celý politický systém a vážnosť prezidentského úradu do budúcnosti,“ uzavrel.