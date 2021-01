Fico: Pellegrini sa dopustil hrubého politického amaterizmu (video)

Zlý a nepripravený postup Pellegriniho

19.1.2021 (Webnoviny.sk) - Zber podpisov na vyhlásenie referenda o predčasných voľbách by mal byť podľa predsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica apolitický a nadstranícky.Na utorňajšej tlačovej konferencii tak reagoval na ponuku mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) z pondelka 18. januára. Tá vyzvala k zapojeniu sa do práce petičného výboru, ktorého cieľom je vyzbierať podpisy pre vypísanie referenda o predčasných voľbách.Podľa Fica bol postup predsedu Hlasu-SD Petra Pellegriniho zlý a nepripravený. Smer-SD je za čo najrýchlejší zber podpisov, ktorý však musí byť zaštítený apolitickým výborom. Doplnil, že Pellegrini sa dopustil hrubého politického amaterizmu.Smer-SD podľa slov Fica začne zbierať podpisy na zvolenie mimoriadnej schôdze parlamentu, na ktorej sa má plénum venovať uzneseniu o vyvolaní referenda o predčasných voľbách. Reálny termín na prípadne konanie parlamentných volieb vidí šéf Smeru-SD na jeseň tohto roka.Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia Hlasu-SD predložili do parlamentu návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia NR SR a vypísanie predčasných parlamentných volieb. Fico uviedol, že poslanecký klub Smeru-SD tento návrh podporí.