Fico podľa Gröhlinga konšpiruje a zneužíva vojnu na Ukrajine, aby prekryl neúspechy svojej vlády

26.2.2024 (SITA.sk) - Podľa strany Sloboda a Solidarita za zvolaním Bezpečnostnej rady SR o Ukrajine premiérom Robertom Ficom Smer-SD ) je snaha o prekrytie nepopulárnych tém vlády v súvislosti s prijatím novely Trestného zákona Strana reagovala aj na Ficove video na sociálnej sieti, v ktorom zdôrazňuje, že urobí všetko, aby zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine Premiér Fico v pondelok odcestuje na mimoriadne stretnutie hláv štátov EÚ a NATO do Paríža v súvislosti s vyostrujúcim sa postojom Ruska a lepšej podpory Ukrajine.„Robert Fico konšpiruje a zneužíva tému vojny na Ukrajine len preto, aby prekryl problémy a neúspechy svojej vlastnej vlády. Napriek tomu, že o summite sa vie už od štvrtka, Fico tvrdí, že majú súvis s jeho kritikou Západu. Prikladá si tak väčšiu dôležitosť, než v skutočnosti má. Vyslanie našej armády je pritom zvrchovaným aktom Národnej rady SR," uviedol podpredseda SaS a predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling Doplnil, že premiér našich zahraničných partnerov pomaly obvinil z pokusu o puč a účelovo a manipulatívne nás ťahá na východ.Premiér Fico v nedeľu avizoval, že na pondelok zvolá koaličnú radu, rokovanie vlády, a bude hovoriť s koaličnými partnermi.„Hneď po tom odcestujem na bojovú poradu do Paríža k Ukrajine, ktorú narýchlo, v priebehu posledných hodín, zvolal francúzsky prezident, na ktorej sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie , ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO," uviedol premiér.Ako informoval Didier Rogasik z tlačového oddelenia Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku, francúzsky prezident Emmanuel Macron v pondelok organizuje mimoriadne stretnutie skupiny hláv štátov a vlád, a to v súvislosti s vyostrujúcim sa postojom Ruska na Ukrajine.Na stretnutie, ktoré má za cieľ viac a lepšie podporovať Ukrajinu, je pozvaný aj premiér Fico. Stretnutie by vedúcim predstaviteľom malo umožniť preskúmať dostupné prostriedky na rýchlejšiu a účinnejšiu reakciu na potreby Ukrajiny a jej obyvateľstva.