Fico podľa Hegera štve Slovákov proti Ukrajincom, šíri zúrivosť a sľubuje nemožné

19.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predseda vlády SR Eduard Heger OĽaNO ) tvrdí, že líder opozičnej strany Smer – sociálna demokracia Robert Fico využíva ruskú agresiu, aby štval občanov Slovenska proti Ukrajincom, ktorí utiekli na slovenské územie.Reagoval tak vo svojom statuse na sociálnej sieti na dnešnú Ficovu tlačovú konferenciu. Podľa neho má Fico nielen radosť z vojny na Ukrajine, ale aj z inflácie. Ako ďalej vysvetlil, celosvetový rast cien sa Ficovi hodí na to, aby sľuboval ľuďom nemožné a vyvolával v spoločnosti zúrivosť, nepokoje a rozvrat.Strana Smer-SD dnes navrhla, aby vláda dala do každej domácnosti na Slovensku 1 500 eur ako kompenzáciu za zdražovanie. Finančné prostriedky na takúto pomoc ľudom by opozičná strana našla v osobitnom zdanení monopolov a v obnovení bankového odvodu. Osobitné zdanenie monopolov a obnovenie bankového odvodu by podľa Fica prinieslo jednu miliardu eur. „Ak vynásobíte počet domácností, ktorých je okolo 1,3 milióna a do každej domácnosti by ste dali 1 500 eur na zvládnutie zdražovania, tak stále sa dostávame na sumu, ktorá je nižšia, ako to, čo táto vláda posiela na Ukrajinu,“ povedal Fico. Predseda Smeru-SD ponúkol vláde podporu legislatívnych návrhov, ktorými by sa osobitne zdanili monopoly a obnovil sa bankový odvod, v zrýchlenom legislatívnom konaní.