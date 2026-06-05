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05. júna 2026

Fico podporil vstup Srbska, Čiernej Hory a Albánska do Európskej únie. Ide o najlepšie pripravené krajiny – VIDEO, FOTO


Tagy: Albánsko Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpora Premiér Slovenskej republiky rozširovanie EÚ samit EÚ Srbsko

Ich vstup by podľa Fica nebol dobrý iba pre krajiny samotné, ale tieto krajiny by priniesli do EÚ niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvá krv a zdravý rozum.



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717440023_1574240407393587_1480645566324539571_n 676x451 5.6.2026 (SITA.sk) - Ich vstup by podľa Fica nebol dobrý iba pre krajiny samotné, ale tieto krajiny by priniesli do EÚ niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvá krv a zdravý rozum.


Predseda vlády Robert Fico na samite Európskej únie a krajín západného Balkánu v čiernohorskom letovisku Tivat podporil vstup Srbska, Čiernej Hory a Albánska do Európskej únie. Ako informoval Úrad vlády SR, podľa premiéra ide o najlepšie pripravené tri krajiny. Ich vstup by podľa Fica nebol dobrý iba pre krajiny samotné, ale tieto krajiny by priniesli do EÚ niečo, čo únia neuveriteľne potrebuje, a to je čerstvá krv a zdravý rozum.

Pokles dôvery v úniu


„Rozširovanie je téma, ktorou sa EÚ zaoberá už dlhé roky a stojíme pred vážnym rozhodnutím, že či budeme ďalej ťahať za nos kandidátske krajiny, alebo im umožníme vstúpiť do EÚ,“ povedal Fico.

Ako príklad spomenul Srbsko, ktoré prijíma reformy, ale za svoje suverénne postoje je podľa neho vystavované novým podmienkam. Pokiaľ však Európska únia bude naďalej váhať s rozširovaním, môže podľa Fica medzi obyvateľmi kandidátskych krajín klesnúť dôvera v úniu ako takú.

Konštruktívny prístup kandidátskych krajín


„Môže sa nám stať, že, po prvé, bude klesať dôveryhodnosť EÚ, pretože únia povedala, že chce rozširovať a kto splní podmienky, môže vstúpiť. Keď sa to nebude diať, dôveryhodnosť pôjde dole. Okrem toho bude klesať aj záujem lídrov v týchto krajinách robiť pomerne vážne rozhodnutia, pretože vstup do únie prináša aj obrovské množstvo povinností, rôznych reforiem a náročných rozhodnutí, ktoré krajina musí prijať. Myslím si, že zbytočne váhame,“ skonštatoval predseda vlády. Fico zároveň ocenil konštruktívny prístup kandidátskych krajín.

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„Tieto krajiny prichádzajú s vlastnými prístupovými návrhmi,“ uviedol s tým, že napríklad nežiadajú hneď vlastného komisára ani právo veta, ale chcú byť najmä súčasťou spoločného trhu, schengenského priestoru a chcú sa integrovať postupne.

Symbolické rozšírenie EÚ


Premiér tiež uviedol, že v EÚ sa hovorí o symbolickom rozšírení EÚ v roku 2028 o jednu krajinu, EÚ by teda v roku 2028 mala 28 členských krajín. Touto krajinou by mala byť pravdepodobne Čierna Hora.

„No všetky tri krajiny sú mimoriadne dôležité a bolo by správne, aby vstúpili do EÚ v jednom balíku,“ zdôraznil Fico. Doplnil, že rozšírenie EÚ nielen o Čiernu Horu, ale aj Srbsko a Albánsko pomohlo EÚ, pretože by do nej prišli ľudia s iným pohľadom na svet.


Zdroj: SITA.sk - Fico podporil vstup Srbska, Čiernej Hory a Albánska do Európskej únie. Ide o najlepšie pripravené krajiny – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Albánsko Čierna Hora Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Podpora Premiér Slovenskej republiky rozširovanie EÚ samit EÚ Srbsko
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