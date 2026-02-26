|
Štvrtok 26.2.2026
Meniny má Viktor
Úvodná strana
Archív správ
26. februára 2026
Fico podporil zrušenie voľby poštou. Združenie Srdcom doma hovorí o útoku na demokraciu a spustilo petíciu
Premiér Robert Fico verejne podporil snahy o zrušenie voľby poštou zo zahraničia, čo vyvolalo ostrú reakciu občianskeho združenia ...
26.2.2026 (SITA.sk) - Premiér Robert Fico verejne podporil snahy o zrušenie voľby poštou zo zahraničia, čo vyvolalo ostrú reakciu občianskeho združenia Srdcom doma, o.z. Podľa jeho predsedu Samuela Zuba ide o priamy útok na demokratické piliere Slovenskej republiky a pokus koalície vybrať si svojich voličov tým, že umlčí kritické hlasy desiatok tisíc našich občanov.
„V posledných parlamentných voľbách v roku 2023 využilo možnosť hlasovať poštou zo zahraničia takmer 59-tisíc Slovákov,“ pripomenul Zubo. Srdcom doma preto spustilo petíciu za zachovanie tohto spôsobu hlasovania, ktorú je možné podpísať na https://www.mojapeticia.sk/campaign/peticia-za-zachovanie-volby-postou-zo-zahranicia/40a5081f-3eaf-4beb-9076-eb9461985977.
Organizácia zdôrazňuje, že zrušenie voľby poštou predstavuje zásah do ústavných práv, keďže právo voliť je garantované Ústavou SR a rušenie fungujúceho mechanizmu bez adekvátnej náhrady je krokom späť – krokom k obmedzovaniu občianskych slobôd. Ďalej upozorňuje, že ide o „trest za mobilitu“ pre občanov, ktorí v zahraničí pracujú, študujú alebo reprezentujú Slovensko, čím sa z nich stávajú občania druhej kategórie.
Srdcom doma kritizuje aj volebné manipulácie a účelovú zmenu pravidiel uprostred volebného cyklu, a to bez diskusie s tými, ktorých by zmena najviac ovplyvnila. Ako zdôraznil Zubo, toto považuje za znak neslobodných režimov. Zároveň poukazuje na ekonomické problémy Slovenska a tvrdí, že snaha o zrušenie voľby poštou je odvádzaním pozornosti od reálnych problémov.
Voľby na ambasádach či zriaďovanie volebných miestností v zahraničí nepovažuje združenie Srdcom doma za dostatočnú alternatívu, navyše to považujú za plytvanie financiami, mrhanie energiou, časom i prostriedkami štátu i voličov. Premiérovo tvrdenie, že voľba poštou nie je „dôstojná“ Srdcom doma odmieta. „V roku 2023 si 59-tisíc voličov myslelo opak. Sú pripravení podieľať sa na smerovaní Slovenska a považujú za nedôstojné, aby im volení politickí predstavitelia obmedzovali možnosť voliť ich,“ uviedol Zubo.
Združenie tiež upozorňuje na „neférový boj proti kritike“, keďže v posledných voľbách získali strany súčasnej vládnej koalície len 12 percent podpory medzi voličmi zo zahraničia. „Je zrejmé, že občania, ktorí majú možnosť porovnávať život v iných krajinách a na Slovensku, tým vystavujú vysvedčenie za spôsob riadenia štátu politickým stranám. Zo školského pohľadu u nich súčasná koalícia prepadla,“ konštatuje Zubo.
Medzi požiadavkami združenia je dôrazný protest proti akejkoľvek snahe o zrušenie alebo obmedzenie voľby poštou zo zahraničia, výzva na zastavenie legislatívnych iniciatív v tomto smere, garancia adekvátneho prístupu k volebnému právu pre voličov v zahraničí a žiadosť, aby vláda naplnila svoje programové vyhlásenie o sprístupnení možnosti voľby prezidenta zo zahraničia, pričom za najefektívnejší spôsob považujú rozšírenie voľby poštou.
Zdroj: SITA.sk - Fico podporil zrušenie voľby poštou. Združenie Srdcom doma hovorí o útoku na demokraciu a spustilo petíciu © SITA Všetky práva vyhradené.
