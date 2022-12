Fico povedal, čo spraví Smer-SD, ak bude súčasťou novej vlády. Podľa Szijjártóa si zaslúži úctu Maďarov (video)

Stojí na strane Maďarska

Fico si zaslúži úctu Maďarov

6.12.2022 (Webnoviny.sk) - Ak Smer-SD bude súčasťou novej vlády, zastaví zbrojné dodávky na Ukrajinu a Slovensko bude pomáhať len humanitárne tam, kde to bude potrebné. Uviedol to predseda strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico na utorkovej tlačovej besede po pracovnom obede s ministrom zahraničného obchodu a zahraničných vecí Maďarska Péterom Szijjártóom. „Zo štátneho rozpočtu idú miliardy na kompenzácie, ceny stúpajú, ale na druhej strane zisťujeme, že protiruské sankcie nezmenili nič, pokiaľ ide o postoj Ruskej federácie k Ukrajine," uviedol Fico. Zároveň dodal, že sa majú ukladať také sankcie, ktoré fungujú.„Ukrajina je jedna z najskorumpovanejších krajín na svete. Peniaze, ktoré im Európska únia (EÚ) poskytne, sa nikdy naspäť nevrátia," myslí si predseda Smeru-SD.Robert Fico si taktiež myslí, že nemôžeme rešpektovať, aby krajina bola sankcionovaná za suverénne postoje a názory.„Nemôžeme súhlasiť s tým, aby krajina, kde sa politická strana postaví pred voličov s vlastným programom a demokraticky vyhrá parlamentné voľby, bola sankcionovaná v podobe rôznych nezmyselných výmyslov, ako je obmedzovanie prístupu k európskym fondom," tvrdí Fico.Dodal, že v tomto prípade stojí na strane Maďarska. Predseda Smeru-SD zároveň vyzval Európsku komisiu , aby sa prišla pozrieť, ako sa na Slovensku využíva Trestné právo na podľa jeho slov likvidáciu opozície.Fico zároveň uviedol, že formát vyšehradskej spolupráce má pre Slovensko a Maďarsko životný význam. Dodal, že slovenské predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4) nedáva tejto spolupráci žiadnu dynamiku a robí sa všetko preto, aby táto spolupráca nebola efektívna.Maďarský minister zahraničného obchodu a zahraničných vecí Péter Szijjártó na tlačovej besede povedal, že Fico si zaslúži úctu Maďarov a Maďarska. Dodal, že keď bol Fico premiérom, slovensko-maďarská spolupráca sa dostala do úplne inej dimenzie.„Myslím si, že v rámci spolupráce V4 aj z pohľadu historického významu sa nám podarilo zabrániť tomu, aby tu bola uplatnená povinná kvóta týkajúca sa usídľovania migrantov," uviedol Szijjártó. Taktiež dodal, že Maďarsko má záujem, aby spolupráca V4 pokračovala naďalej.V závere pripomenul, že nie je prejavom neúcty, keď sa v danej krajine stretne s koaličnými či opozičnými politikmi. „Ak sa to niekomu nepáči, môžem to ignorovať," povedal Szijjártó.