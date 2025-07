Fico pozdravuje políciu aj prokuratúru, dáva im do pozornosti výrok Naďa o kolaborantstve a svoloči – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

29.7.2025 (SITA.sk) - Predseda vlády Robert Fico pozdravuje políciu a prokuratúru a dáva im na známosť výrok predsedu opozičnej strany Demokrati Jaroslava Naďa . Ten na sociálnej sieti totiž napísal, že „Jednou z prioritných a mimoriadne dôležitých krokov novej vlády po ďalších voľbách bude musieť byť rozložiť a pozatvárať túto proruskú, kolaborantskú, zradcovskú svoloč. Bez toho to nepôjde“.Premiér sa v tejto súvislosti pýta, aké by boli reakcie, keby to vyhlásil on na margo opozície. „Ako toto je v poriadku? Toto je politická reč? Toto je demokracia? Toto je sloboda prejavu?“ spýtal sa Fico na utorkovej tlačovej konferencii.Doplnil však, že je na orgánoch činných v trestnom konaní, aby tieto veci posudzovali. Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar sa v tejto súvislosti pýta Naďa, odkiaľ má financie na činnosť politickej strany Demokrati.„Keďže po voľbách nedostal dostatočné množstvo hlasov a percent na to, aby mohol dostať štátny príspevok,“ pripomenul Gašpar.