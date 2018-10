Fico: Pre osobitný odvod obchodných reťazcov je v koalícii zhoda

Na snímke predseda strany Smer-SD Robert Fico. Foto: TASR - Branislav Račko Foto: TASR - Branislav Račko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) - V téme osobitného odvodu z obratu obchodných reťazcov je vo vládnej koalícii zhoda. Uviedol to v utorok na tlačovej konferencii predseda strany Smer-SD Robert Fico.povedal Fico.Osobitý odvod pre obchodné reťazce vo výške 2,5 % z čistého obratu má zabezpečiť finančné prostriedky pre slovenských poľnohospodárov a potravinárov. Tvrdia to jeho predkladatelia z koaličnej SNS. Národná rada SR by sa návrhom mala zaoberať v októbri, platiť by mal od budúceho roka.Odvod sa má týkať tých obchodných reťazcov, ktoré majú prevádzky aspoň v dvoch okresoch a tieto prevádzky majú jednotný dizajn, spoločnú komunikáciu a spoločné marketingové aktivity. Z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi tiež musí pochádzať minimálne 10 % ich obratu. Obchodný reťazec odvod nebude platiť, ak jeho výška za tri mesiace nepresiahne sumu 5000 eur.