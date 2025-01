Fico: Prezident urobil chybu, ak rešpektuje nepodanie ruky študenta

Prezident Peter Pellegrini podľa predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) urobil chybu, ak povedal, že rešpektuje študenta, ktorý mu pri prevzatí ocenenia odmietol podať ruku. Reagoval tak na pondelkové (13. 1.) oceňovanie v Prezidentskom paláci. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že pri tejto udalosti nie je čo rešpektovať.





Premiér spomenul, čo by urobil on, keby jeho minister školstva zorganizoval podobné podujatie a jeden z ocenených študentov by mu nepodal ruku. "Po prvé, spýtal by som sa ho, či mal detskú izbu. Po druhé, čo ho naučili jeho rodičia. A po tretie, zobral by som mu ocenenie a poslal pred všetkými médiami tam, kam patrí. A na záver by som sa ministrovi školstva poďakoval za spoluprácu," podotkol.Pellegrini sa vyjadril, že gesto študenta rešpektuje, pričom išlo podľa neho o individuálny akt mladého chlapca. Mrzí ho však, že tým zatienil udalosť, ktorá si mala uctiť slovenských špičkových žiakov a pedagógov. Ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) situácia ľudsky mrzí.